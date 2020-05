Acusan sesgo político en análisis a iniciativas presentadas en materia de aborto

Lourdes Vázquez

Guanajuato. – Diputados locales de Morena acusaron que hay un sesgo político en el análisis de las iniciativas presentadas en materia de aborto, pues de acuerdo con el calendario de estudio propuesto por la legisladora del PAN, Cristina Márquez Alcalá, el estudio y dictamen de las propuestas se desarrollará en menos de una semana y de manera virtual.

Esto a casi un año y medio de que fue presentada la primera iniciativa por el diputado del PRD, Isidoro Bazaldúa Lugo, en octubre del 2018 y a solo 3 meses de que el Grupo Parlamentario de Morena presentó la propuesta de interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación.

En la reunión de las Comisiones Unidades de Justicia y de Salud Pública llevada a cabo este lunes, su presidenta, Cristina Márquez propuso este miércoles 20 de mayo se lleve la primera reunión con asociaciones pro aborto, el 22 de mayo con asociaciones pro vida, el 25 de mayo con funcionarios públicos involucrados en el tema y el martes 26 de mayo se someta a votación el dictamen de ambas iniciativas. El calendario fue aprobado por mayoría.

Ante ello, el diputado de Morena, Ernesto Prieto Gallardo, señaló que, debido a la importancia del tema, el tiempo para llevar a cabo el estudio de las propuestas es corto y limitado, por lo que propuso que las mesas de trabajo, al menos las programadas con asociaciones civiles se recorrieran a agosto para que también fueran presenciales; a la petición se sumaron sus compañeros, Raúl Márquez Albo y Magdalena Rosales Cruz.

Prieto también denunció que la opinión sobre el tema entregada por el Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso del Estado no es imparcial y que en este se advierte un sesgo político a favor del PAN.

Además, que opiniones como la de la Red de Movimientos Feministas de la capital no fueron tomadas en cuenta durante la consulta de las iniciativas.

Señaló: “Yo he notado que, en la elaboración de la metodología, entrega de documentación y material he notado un fuerte sesgo a favor de una de las posturas (Pro vida) y creo que eso no abona al debate legislativo, en el trámite tenemos que tener una actitud imparcial. Viene que se mandaron más de mil 200 correos y solo fueron dos opiniones a favor de la interrupción del aborto y los demás en contra, eso estadísticamente es absurdo”.

No obstante, la propuesta de recorrer las fechas a fin de que las mesas de trabajo se lleven a cabo de manera presencial no fue avalada, por lo que la metodología para que el estudio de las iniciativas inicie este miércoles fue aprobada por mayoría con 7 votos de los diputados del PAN y 3 en contra de diputados de Morena y de la legisladora del PVEM, Vanessa Sánchez Cordero.

