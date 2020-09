Acusan regidores una cacería de brujas por parte de Navarro derivado del rechazo al PMDUOET

Gilberto Navarro

Guanajuato.- Nuevamente en la sesión de pleno del Ayuntamiento se desarrolló un intenso debate derivado del rechazo al PMDUOET, en el que regidores que votaron en contra, acusaron una cacería de brujas por parte de la presidencia municipal.

En la pasada sesión, el programa desarrollado por el Instituto Municipal de Planeación fue rechazado por mayoría de los integrantes del cabildo municipal.

Nuevamente, se desato intenso debate entre los ediles que votaron a favor, quienes denunciaron que desde que emitieron su voto en contra del PMDUOET, han sido víctimas de ataques en redes sociales, además de que se ha impulsado que los directores de distintas áreas del gobierno también defiendan al programa en sus perfiles personales en las redes sociales.

La primera opinión, en el espacio de asuntos generales, fue de el morenista Oscar Aguayo, quien señaló que, “se emprendió una campaña de desprestigio operada por el gobierno municipal, en contra de los que votamos en contra, pudimos observar en redes sociales, que los directores de casi todas las áreas de la administración, estuvieron comentando casi al mismo tiempo, que la decisión tomada estaba mal”, incluso llamó un exhorto a que los directores no cuestionen las decisiones del ayuntamiento en horario laboral.

Por su parte la también regidora de Morena Karen Burstein, llamó a que se les dejen actuar con libertad en sus labores edilicias.

“Podemos hoy demostrar una democracia moderna sin tiranía y buscar el canal de comunicación sin violencia”.

En el uso de la voz, la panista Cecilia Pöhls Covarrubias, se refirió a las distintas voces que se han pronunciado en torno al rechazo del PMDUOET.

“En los medios de comunicación, en radio pasillo, incluso en las oficinas de los titulares de la administración, en donde, por cierto, en todos estos espacios, han tratado de confundir el sentido del voto de ocho integrantes de este máximo órgano de gobierno, es decir nos han estigmatizado, es mentira que con el voto que emitimos estamos en contra del desarrollo de la ciudad”.

A estas opiniones se sumaron en coincidencia, la también morenista, la regidora Magaly Segoviano y el diputado sin partido, Alejandro García.

Debido a que, el alcalde se retiró de la sesión, en entrevista se refirió a estos dichos, y señaló que los regidores deben tener la piel gruesa, para recibir críticas de la ciudadanía derivadas de su trabajo edilicio.

“Para eso nos alquilamos, estamos en el escrutinio público, si hoy me tomo una cerveza ahí (en la calle) y la gente sube una foto donde me tomé una cerveza, no me puedo sentir mal, soy figura pública, para tener la lengua larga, hay que tener la cola corta, tenemos que tener la piel gruesa para que no nos peguen las cosas”.

Respecto a las opiniones de los directores, a las que hicieron alusión los regidores, señaló que estos, además de servidores públicos tienen derecho a la libre expresión.

“Tenemos que cuidar la libertad expresión de cualquier individuo, del que se siente afectado y de un funcionario público, aunque se le pague del erario municipal, que se exprese a favor o en contra del presidente, no los compré tienen derecho a expresarse”.