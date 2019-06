Acusan regidores de opacidad en la administración de Beatriz Hernández

Aseguran que a lo largo de ocho meses de administración se ha dado el voto de confianza a la gestión de la alcaldesa

Cuca Domínguez

Salamanca.- Ocho regidores del Ayuntamiento acusan de opacidad en la administración de Beatriz Hernández Cruz, porque hay compras que se han hecho sin el proceso adecuado como es el caso de la incineradora del rastro municipal; la compra de lámparas o las Fiestas Primavera 2019 y contratación de obra poco clara. En respuesta la alcaldes Beatriz Hernández Cruz, negó que en su gobierno haya opacidad y llamó a los ediles a que se pongan a trabajar.

Los ediles, Emilia Verasteguí de la Garma, Isabel María Campo Martín, Armando Alonso Olivares, María del Carmen Campos García, Víctor Hugo Rueda Olmos, Oscar Ignacio González Alcaraz, Alma Angélica Berrones Aguayo y Gerardo José Aguirre Cortez ofrecieron una conferencia de prensa para decir que aunque tienen ideologías políticas distintas, todos tienen el mismo fin porque están comprometidos con la verdad, la buena gobernanza, la transparencia y rendición de cuentas.

Además dijeron que es muy fácil llamar a los regidores irresponsables por no asistir a una sesión de Ayuntamiento, “no acudimos porque no se nos proporcionó la información completa, como es el caso de los más de 20 dictámenes de la comisión de Desarrollo Urbano, la que incluso sesionó sin apertura a los demás integrantes del Ayuntamiento y con total opacidad.

Por ello sería muy poco ético sentarse y emitir un voto en cualquier sentido; sin información y tiempo necesario para los análisis correspondientes”, precisaron.

Ademán indicaron que a lo largo de ocho meses de administración estos ocho integrantes del Ayuntamiento han dado su voto de confianza a la gestión de la alcaldesa, “sin embargo cada día es más evidente la opacidad y la deficiente comunicación en la administración de este municipio al enterarnos de las decisiones importantes y transcendentes para la ciudad por medios no oficiales”.

Agregaron que además desconocen los criterios de contrataciones públicas y bienes y servicios debido a que el comité de compras no ha sesionado en los términos de Ley, donde la mayoría de las compras han sido otorgadas a compradores foráneos, como por ejemplo la incineradora del rastro municipal; la compra de lámparas para el proyecto Salamanca Iluminado por más de 100 millones de pesos; la adquisición de vehículos blindados para la presidente municipal; los gastos de las Fiestas de Primavera 2019 y contratación de obra pública, entre otros.

Los regidores aseguran además que no se les ha informado los programas y proyectos, por lo que extreman su preocupación sobre quien realmente está dirigiendo los destinos de Salamanca.

Si hay duda que denuncien ante la Contraloría

En respuesta la alcaldesa Beatriz Hernández Cruz, aseguró que no hay opacidad, no hay falta de información, “la información ahí está, ellos tienen la libertad de ir a preguntar y si tienen alguna duda que lo denuncien ante la Contraloría en todo caso pero me llama mucho la atención que se justificaron por motivos personales para no acudir a la sesión y la realidad es que fueron otras sus razones”, dijo que si las sesiones de sus comisiones no son públicas, es trabajo y responsabilidad de ellos.

Sobre los cuestionamientos de las compras, dijo que tiene claro su trabajo, todo lo que tiene ver con licitación se está haciendo; todo lo que tenga que ver con asignación directa también se está haciendo y, “por supuesto que se está trabajando de manera correcta y transparente, porque sé que soy un funcionarios que seré auditado y la contraloría está revisando todo lo que se haga, por eso lado no tengo ningún pendiente”.

Sobre el deficiente trabajo de la secretaria del Ayuntamiento, la alcaldesa dijo que no es así, “ella tiene un trabajo muy puntual y las únicas fallas han sido relacionadas con la tecnología, sin embargo se les entrega impresa, en una memoria y por correo”, precisó.

