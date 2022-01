Cuca Domínguez

Salamanca.- Clara Rodríguez Mares, representante de mujeres trabajadoras del hogar, dijo que con el incremento de casos de COVID-19, ahora con la variante ómicron las trabajadores del hogar prácticamente han quedado desempleadas.

“Los patrones tuvieron el pretexto perfecto para desemplearlas y no pagarles por la antigüedad que tenían, ahora si acaso las contratan es por horas y con menor paga, por ello, algunas han encontrado el sustento en el comercio informal, aunque muchas más, no tienen cómo sostenerse o sostener a su familia”, precisó.

La representante de este sector destacó que en México hay 2.2 millones de trabajadores del hogar, 94 por ciento son mujeres y ante la pandemia, una parte se ha pasado al comercio informal, expuestos a inseguridad alimentaria grave.

Esto es lo mismo que pasa en el estado y en Salamanca, desafortunadamente debido a que no se cuenta con un marco jurídico, ni con políticas públicas integrales que atiendan a este sector de la población.

“Hoy las trabajadoras del hogar, solo son ocupadas por horas, sin ninguna prestación, ni apoyo del empleador, porque solo les pagan el proporcional; por la pandemia del COVID19, podemos decir que el sector más afectado es el de las trabajadoras del hogar que no han podido recuperar su trabajo”.

Para solventar los gastos de la familia, algunas han colocado en la puerta de su casa su negocio de comida, gorditas y demás, con lo que sacan el sustento para alimentar a la familia y un poco más, con eso alcanzan a recuperar para volver a vender y de esa manera han salido adelante, otras más siguen buscando la manera de apoyar a sus familias.

Rodríguez Mares acusó que los patrones aprovecharon esta situación para no pagar finiquito laboral.

“En el caso de mi hermana, su patrona le dijo ve a tu casa a cuidarte, la apoyó durante 4 semanas con 500 pesos y después le dio las gracias y de lo que le tocaba, no le dio ni la mitad”.

Por ello señaló que la pandemia solo sirvió para que las trabajadoras de este sector perdieran su antigüedad.

“Qué triste, pero esa es una realidad innegable, incluso el programa que impulsó el gobierno federal para que los patrones aseguraran a sus trabajadoras del hogar en el IMSS, no funcionó, no prosperó, en Salamanca se tenía identificada a 2 personas, pero al final no se logró nada porque las trabajadoras del hogar tenían que aportar una parte, pero con lo poco que ganan, no les convenía, no les alcanzó, falló esa iniciativa”, dijo.

Concluyó diciendo que este es el sector más afectado por la pandemia, por lo que espera que volteen a verlas y les apoyen.