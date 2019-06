Acusan negativa para informar derechos

El PT pide que se informe el derecho de abortar en caso de violación, el gobierno del estado considera que no es necesario hacer reforma para ello

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Un acalorado debate se generó durante el análisis de la propuesta de la diputada del Partido del Trabajo (PT), María de Jesús Eunice Reveles Conejo a fin de que en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se incluyera que además de que en las instituciones del sector de salud se difunda información referente a la prevención y atención de la violencia, así como sobre el derecho a la interrupción del embarazo en casos de violación.

A decir de Antonio Torres, asesor de la fracción del PT aunque es algo que se supone que se debe hacer porque existe una Norma Oficial Mexicana, esto no ocurre y las mujeres no tienen acceso a esa información, por lo que dijo que le preocupa que no se toquen de fondo los temas de aborto y violación cuando es algo que sucede.

Sin embargo, Federico Ruiz Chávez, representante de la Coordinación Jurídica del gobierno del estado dijo que la reforma es innecesaria en virtud de que ya existe una norma oficial aplicable en todo el país y pidió a Torres no enviar mensajes jurídicos que no son reales incluso le dijo que sus argumentos fueron emocionales, por lo que le reiteró que dicha iniciativa era inviable jurídicamente.

Respecto a esa respuesta, la diputada Eunice Reveles se dijo sorprendida de que existen iniciativas en que los asesores y representantes de la Coordinación Jurídica del gobierno del Estado son muy tajantes y “el simple derecho a la información nos la niega, es muy lamentable”.

RC