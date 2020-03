Acusan miembros de OCDG a Navarro por múltiples crisis en la capital

María Espino

Guanajuato.- Es falso que el alcalde capitalino Alejandro Navarro Saldaña se haya reunido con locatarios del Mercado de las Momias de Guanajuato, mismos que hace días se dijeron inconformes con la edificación de un nuevo Museo y sólo se reunión con empleados municipales y algunos franeleros.

Así lo sostuvo Paloma Robles Lacayo, ex directora de dicho recinto, quien aseguró que ella habló con algunos comerciantes de los que se emplazan en este lugar y le aseguraron que no fueron invitados a esa reunión, de hecho se enteraron cuando prácticamente acabo.

Comentó: “Eso es falso, los locatarios no fueron invitados y no se entrevistaron con él, en su reunión estuvieron trabajadores del municipio, trabajadores del Museo y entraron dos lava coches, si acaso un locatario, pero los locatarios no estuvieron en su reunión”.

Robles mencionó que la tarde del martes ella junto con los locatarios estuvieron a las 4:30 horas en el Congreso del Estado a donde fueron a ratificar la solicitud para que no avance la solicitud de endeudamiento que hizo Alejandro Navarro por 65 millones de pesos para la construcción de un nuevo Museo de las Momias, y ahí se comentó sobre la reunión y los comerciantes aseguraron no haber estado ahí.

Finalizó diciendo lo siguiente: “En la foto, publicada por el municipio, vemos al director de Obra Pública, al Tesorero, al director de Cultura, ellos son los que estuvieron”.

