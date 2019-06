Acusan gasolineros falla en estrategia contra robo de hidrocarburo

Denunciaron que la seguridad que se brindaba a las pipas solo se dio en el mes que se recrudeció el tema del desabasto y tan sólo ayer dos pipas fueron robadas; además, sigue la venta en bidones

Daniel Vilches

León.- La estrategia del gobierno federal para detener el robo de hidrocarburo no está funcionando en Guanajuato, señalaron los empresarios gasolineros, Isaías Romero, presidente de la Asociación Mexicana de Proveedores de Estaciones de Servicio (AMPES) y Víctor Hugo Rodríguez Paredes, consejero de Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo).

Lo anterior tras las los señalamientos que realizó el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, en cuanto a la disminución del robo de hidrocarburo en un 93% en el país.

También denunciaron que la seguridad que se brindaba a las pipas, solo se dio en el mes que se recrudeció el tema del desabasto de hidrocarburo. Esto ha motivado a que los robos de estos vehículos continúen en la entidad, sobre todo en la región Laja – Bajío.

“Yo los invito a que se den un vuelta en la carretera de Celaya a Querétaro por la libre y verán que hay la magnitud del problema. A plena luz del día sigue la venta en bidones y nadie lo controla, además en el último mes se ha incrementad el robo de auto tanques, de pipas y ayer – miércoles – se confirmó, porque hubo dos pipas robadas de Pemex”, destacó.

Las condiciones de inseguridad en Guanajuato con el robo de hidrocarburos ha complicado que los empresarios accedan a seguros contra estos crímenes. Rodríguez Paredes destacó que de las aproximadamente 600 gasolineras hay 150 que no cuentan con este seguro.

“Tenemos un problema en Guanajuato muy fuerte. No nos quieren asegurar las estaciones ni el transporte, y al haber esa traba, hace que se incrementen los costos del seguro, incluso hay gasolineros que no cuentan con ese seguro, porque las compañías no se arriesgan”, aseveró el consejero de Onexpo.

