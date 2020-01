Acusan electricistas de la CFE a su líder sindical

Reportan vacantes ofertadas por debajo del agua, ausencia de representantes y la negativa de instalaciones a jubilados

Nancy Venegas

Irapuato.- Convocatorias publicadas para ofertar 10 vacantes sin las sesiones informativas, ausencia de representantes sindicales y la negativa del préstamo de instalaciones a jubilados, fue lo que reportaron empleados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), afiliados a la Sección 65 del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (Suterm), y señalaron a su secretario general, Eusebio Gutiérrez Chávez, como el responsable de las anomalías.

“Estamos muy molestos con todo lo que está pasando en el sindicato, aunque no existe un documento formal. Desde hace muchas décadas hay un acuerdo con el sindicato de que llevan prioridad para las vacantes los familiares de trabajadores activos, (pero) desde que entró Eusebio no se ha respetado, tenemos familiares que tienen 7 años o más en lista de espera y este señor publicó en la bolsa de empleo municipal una convocatoria el pasado 5 de enero donde está ofertando las vacantes sin hacer ninguna sesión ni dar explicaciones”, comentaron los afiliados de la Sección 65, que pidieron el anonimato por temor a represalias.

Los trabajadores denunciaron que desde que Gutiérrez Chávez sumió la secretaría general del Suterm hace poco más e 6 años, al menos 100 familiares de trabajadores activos forman parte de la lista de espera para laborar en la CFE. Dijeron que el dirigente sindical, ha justificado la lista de espera a que no existen vacantes disponibles.

Pero el pasado domingo 5 de enero, se publicó en la bolsa de empleo la convocatoria para ofertar una decena de vacantes.

“Eusebio no se ha dignado a dar la cara, hizo unas convocatorias más sin hacer sesiones, tiene gente formada desde hace días en el sindicato, sin explicar nada, sólo no atiende ni da respuesta… Esto es un atropello a nuestros derechos y no es la primera vez que ocurre”, señalaron los sindicalizados.

Platicaron que hace días, los jubilados y pensionados de CFE, solicitaron al dirigente sindical las instalaciones para llevar

a cabo su sesión.

“No les quisieron prestar las oficinas, Eusebio les respondió que se las rentaba en 6 mil pesos, lo que nos parece una injusticia total”, externaron.

Correo buscó a Gutiérrez Chávez en las oficinas del Suterm, ubicadas en el bulevar Solidaridad, donde de acuerdo a la convocatoria, este martes atendería a los aspirantes a las vacantes, pero las oficinas estaban cerradas.

