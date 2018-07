Acusan de abuso a líder de Duran Duran

La ofendida manifiesta que no piensa levantar una demanda ni busca una compensación económica. Simplemente quiere que Le Bon admita que la acosó

Reino Unido.- Simon Le Bon, vocalista de la banda británica Duran Duran, fue acusado de haber tocado en sus genitales a una mujer, durante una firma de autógrafos en Los Ángeles, en 1995.

“El comportamiento del que la señora Hariri me acusa, habría sido tan inapropiado e inaceptable en aquel momento, como lo es para mí hoy en día” Simon Le Bon, vocalista

La supuesta víctima, Shereen Hariri, afirma que trabajaba en la tienda de discos Wherehouse cuando el grupo realizó el evento.

Sostiene que el intérprete le tocó las nalgas y le frotó los genitales, pese a que había cientos de fans y periodistas.

“Tenía miedo de moverme, tenía miedo de las consecuencias y me enfurecí porque él sabía que podía hacer algo así delante de las cámaras. Era tan presumido, tan seguro de sí mismo, tan increíblemente descarado”, dijo la mujer en un comunicado.

Agregó que no piensa levantar una demanda ni busca una compensación económica. Simplemente quiere que Le Bon admita que la acosó.

Rechaza acusaciones

Por su lado, el cantante aseguró que las acusaciones son falsas.

“El comportamiento del que me acusa Hariri habría sido tan inapropiado e inaceptable para mí como lo es hoy. Pero la acusación es simplemente falsa. Cuando Hariri me contactó por primera vez acerca de su reclamo, hace meses, le propuse reunirme con ella en persona para poder aclarar las cosas. En cambio, decidió hacerlo público.

“Siempre he admitido mis errores y me he disculpado por mis fallas. Pero no puedo disculparme por algo que no hice”, escribió Le Bon en su página de Facebook.

