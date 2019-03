Acusan aumento de deforestación en la Sierra de Santa Rosa

Desde hace 6 años, según el apicultor del Área Natural Protegida La Soledad, se ha denunciado el problema, pero ni la PAOT, la Profepa o la Propaeg han actuado

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- La deforestación de la Sierra de Santa Rosa ha ido en aumento en los últimos 6 años sin que las autoridades actúen aunque haya denuncias presentadas, denunció Andrés Hernández Quintana, apicultor de Área Natural Protegida de La Soledad, quien señaló que la devastación es muy fuerte.

Manifestó que aunque se cuenta con un consejo de protección y preservación de la zona, se requiere que tanto la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT) como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) “hagan su trabajo”.

“Hay un consejo y un comité, pero tristemente hay un problema grande, creo que el Instituto de Ecología ha hecho su trabajo, pero algunas áreas, y voy a ser muy puntual: Propaeg y Profepa no han hecho su trabajo.

“Han habido denuncias a las que no se les ha dado seguimiento, y es una tristeza, porque es mucho trabajo el que se ha hecho durante 18 años, para que alguien tale con mucha facilidad y destruya, entonces así sí se requiere que la autoridad competente haga su trabajo, sino no vamos a poder avanzar”, acusó.

Explicó que la tala indiscriminada de árboles se da a todas horas, lo que para él “es una gran ironía pues ya no son los leñeros (…) en las denuncias se han puntualizado (quienes son los que talan los árboles)”.

Hernández Quintana manifestó que ante la falta de respuesta de las autoridades para proceder y sancionar a quienes están realizando estas actividades ilícitas, desanima a los pobladores de varias comunidades a denunciar lo que sucede.

“De repente decimos: ‘mejor ya no digo nada, pues no pasa nada’, pero creo que la obligación de quienes estamos dentro del Área Natural Protegida es la de decir: está pasando algo y alguien no está haciendo su trabajo”.

