Agricultores se inscribieron a un programa de apoyo por pérdida de cultivos, sin embargo, hasta ahora no liberaron los recursos

Silao.- La precariedad en el campo es inminente: productores acusan que autoridades mantienen la simulación de apoyo al sector y que las consecuencias se reflejarán en los próximos días en el aumento al precio de la tortilla.



Así lo consideró Jesús Marmolejo Ramos, presidente de la Sociedad de Porcicultores, Ganaderos y Agricultores del Campo del Bajío en representación de trabajadores de la tierra de la zona Silao-Romita-Irapuato, quien reprochó que

“Los funcionarios juegan con nuestro trabajo, juegan lamentablemente con el esfuerzo y hasta con nuestra propia dignidad porque se burlan de nosotros ante nuestros propios ojos”.

Campo es más importante que armadoras

Acusan agricultores de Silao simulación de apoyo al campo desde gobierno

Y es que hace unos días el gobierno estatal dio a conector que el campo contaría con un apoyo de mil millones de pesos. Sin embargo, Marmolejo Ramos señaló que el respaldo no se ha reflejado en la estabilidad de esta actividad primaria.



Tal es el caso de la producción de grano, pues dijo que “con anterioridad habíamos dicho que iba a haber escasez de todo tipo de granos por la falta y nulo apoyo de parte del gobierno y de nuestras autoridades… se dice días atrás que van a apoyar al productor y al campo y que habrá mil millones de pesos, lo cual es pura burla porque nosotros”.



Lo anterior debido a que hace aproximadamente un mes agricultores se inscribieron a un programa de apoyo por pérdida de cultivos, sin embargo, hasta ahora no liberaron los recursos.

Subirá el precio de la tortilla

Lamentó que las autoridades prometieran la compra del grano de maíz a un buen precio para evitar el aumento al precio de la tortilla. “

Eso es jugar con la misma sociedad” ya que lograrlo es poco posible.

Ejemplificó: “Se requiere ya cribado el maíz, limpio, envasado y si lo llevan a domicilio y a un precio de 6 ó 7 pesos todavía podría decirse que no va a aumentar la tortilla; pero si dicen que habrá toneladas a mejor precio y tendría que recogerse a silos como el Valle de Santiago, no se puede porque no hay liquidez”.

De ahí que mencionó como un hecho el que se eleve el costo de la tortilla y otros productos de la canasta básica. “Los distribuidores y los acaparadores se aprovechan y suben los precios”.



La cosecha en los cultivos de temporal fue de 1.5 a 2 toneladas por hectárea de sorgo y de 1.5 toneladas por hectárea, lo que se traduce en pérdidas de entre el 60 y el 80%. “¿Se podrá mantener un buen precio del grano? No hay maíz”, apuntó.



Hizo un nuevo llamado al Gobierno del Estado a que eviten los impactos negativos en la ciudadanía y a que formalice la protección al campo.

