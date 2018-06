Acusan a Robles de entregar lentes para favorecer voto

Se presentó ante el Instituto Estatal Electoral queja solicitando sanción por violar el artículo 200 de la Ley electoral de Guanajuato, acciones que desmintió la candidata del PRD por medio de Facebook

Catalina Reyes

Guanajuato.- Carlos Ortiz Montaño, candidato del PVEM a la Presidencia Municipal de Guanajuato, presentó una queja ante el IEEG contra Paloma Robles Lacayo, candidata del PRD al mismo cargo, porque la acusó de estar repartiendo lentes.

Su encargado de prensa informó en un comunicado de prensa que Carlos Ortiz, al realizar campaña en la comunidad de Yerbabuena el lunes, fue testigo de la entrega de lentes oftálmicos por parte de Paloma Robles Lacayo, candidata del Partido de la Revolución Democrática.

“Esto como una manera de ejercer presión sobre el electorado de Guanajuato, a la vez que se solicitaron las credenciales de elector para distribuir los lentes dentro de bolsas amarillas con el logotipo de la institución política antes mencionada.

“Este hecho viola la disposición normativa contenida en el artículo 200 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guanajuato, que a la letra dice: ‘La entrega de cualquier tipo de material…en el que se oferte o entregue algún beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato, en especie o efectivo, a través de cualquier sistema que implique la entrega de un bien o servicio…está estrictamente prohibida a los partidos’”, refiere el comunicado.

Por tal motivo, el martes se presentó ante el IEEG en tiempo y forma una queja pidiendo la sanción correspondiente al partido y/o a la persona que lo hizo, ya que se están utilizando recursos no permitidos para favorecer el voto.

Por su parte, en su cuenta de Facebook, el mismo martes Paloma Robles hizo alusión a esta acusación y la rechazó. Lo que escribió fue:

Con respecto a la difamación, expreso mi pasmo por la inconsistencia de quien se ostenta interesado en desempeñar el servicio público de mayor jerarquía en el Municipio, y mientras tanto empuñar contra una mujer (de la misma ciudadanía para la que promete trabajar) la espada de la mentira. Soy una mujer que siempre se ha conducido con solvencia ética, académica y profesional, y con ella me presento frente a todas las queridas personas de mi Guanajuato, y con afecto e inteligencia las convoco a nuestro proyecto social y político. El equipo que encabezo no compraría votos, porque no lo necesitamos, y porque nos inunda la fe en nuestra capacidad de despertar el interés de las personas en nuestro proyecto”.