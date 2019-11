Acusan a Polanski de violación

Una mujer Valentine Monnier afirma que fue violada violentamente a los 18 años por el cineasta ganador del Óscar

París.- Una mujer francesa de unos 60 años afirma que fue violada violentamente a los 18 años por el cineasta ganador del Oscar, Roman Polanski, un prófugo de los EE. UU. Durante más de cuatro décadas desde que se declaró culpable de un delito sexual con un menor, un Periódico francés informó el viernes.

Le Parisien dijo que la mujer, Valentine Monnier, alega que fue violada en 1975 en el chalet de Polanski en Gstaad, Suiza, cuando tenía 18 años.

El periódico citó al abogado de Polanski, Herve Temime, diciendo que Polanski, de 86 años, “cuestiona firmemente” la acusación. The Associated Press no pudo contactar al abogado de inmediato.

Temime “deploró”, en su respuesta al periódico, que el reclamo se está haciendo público poco antes de que la última película de Polanski, ‘J’Accuse’ (un oficial y un espía) se estrene en Francia. Monnier le dijo a Le Parisien que fue la película la que provocó su decisión de salir a bolsa, diciendo que “la violación es una bomba de tiempo”.

Polanski ganó el Oscar al mejor director por ‘The Pianist’ en 2003, y sus películas han sido nominadas a 28 premios Óscar. Pero fue expulsado el año pasado de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas por el caso de los Estados Unidos y perdió una apelación para restaurar su membresía este año.

