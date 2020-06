Acusan a Justin Bieber de dos presuntas violaciones, él las niega

Redacción

Estados Unidos.- Una mujer dio a conocer en Twitter, desde una cuenta anónima, sobre una presunta violación ocurrida en 2014, sin embargo el cantante Justin Bieber decidió desmentir dicho hecho con varias evidencias.

Fue el sábado por la noche que se dio a conocer un incidente tuvo lugar en un hotel en Austin, Texas, el 9 de marzo de 2014.

Tras las acusaciones el cantante ha refutado las acusaciones de que agredió sexualmente a una mujer llamada ‘Danielle’.

“Normalmente no abordo las cosas ya que he tratado con acusaciones aleatorias durante toda mi carrera, pero después de hablar con mi esposa y mi equipo, decidí hablar sobre un tema esta noche”, escribió Bieber en su propia cuenta de Twitter el domingo por la noche.

“Los rumores son rumores, pero el abuso sexual es algo que no tomo a la ligera”, continuó. “Quería hablar de inmediato, pero por respeto a tantas víctimas que lidian con estos problemas a diario, quería asegurarme de reunir los hechos antes de hacer cualquier declaración”.

“En las últimas 24 horas apareció un nuevo Twitter que contó una historia de mí mismo involucrado con abuso sexual el 9 de marzo de 2014 en Austin, Texas, en el hotel Four Seasons. Quiero ser claro. No hay verdad en esta historia. De hecho como pronto mostraré que nunca estuve presente en ese lugar “, dijo Bieber. “Según contó su historia, sorprendí a una multitud en Austin en Sxsw, donde aparecí en el escenario con mi asistente en el escenario secundario y canté algunas canciones. Lo que esta persona no sabía era que asistía a ese espectáculo con mi entonces novia Selena Gomez. “

Bieber publicó enlaces a artículos de noticias, así como fotos de redes sociales y capturas de pantalla de correos electrónicos y recibos de alojamiento, del período en cuestión.

Dijo que no se quedó en el Four Seasons, la ubicación del supuesto incidente, sino que pasó la noche del 9 de marzo de 2014 en un Airbnb y el 10 de marzo de 2014 en el Westin.

“Cada reclamo de abuso sexual debe tomarse muy en serio y es por eso que se necesitaba mi respuesta. Sin embargo, esta historia es realmente imposible y es por eso que trabajaré con Twitter y las autoridades para emprender acciones legales”, escribió Bieber.

Sin embargo y tras estas declaraciones otra mujer dio a conocer su supuesta historia en la que menciona que en el 2015 también fue violada por el mismo joven.

“Le creo a Danielle. Yo también soy una víctima de abuso sexual por parte de Justin Bieber”, dice la publicación para desplegar un par de documentos donde relata su historia.

I believe Danielle, I am a victim of sexual assault by Justin Bieber too pic.twitter.com/AA0Y72xE1s — Kadi (@ItsnotKadi) June 21, 2020

Sin embargo el canadiense aún no ha dado a conocer su postura sobre esta segunda acusación sin embargo una fuente cercana a la situación ha dicho a la revista ET que esta última acusación tampoco es verdadera y afirman que esa fecha asistió a la Met Gala e inmediatamente voló a Los Angeles con Hailey Baldwin y no se quedó en la ciudad de Nueva York.

I don’t normally address things as I have dealt with random accusations my entire career but after talking with my wife and team I have decided to speak up on an issue tonight. — Justin Bieber (@justinbieber) June 22, 2020

Rumors are rumors but sexual abuse is something I don’t take lightly. I wanted to speak out right away but out of respect to so many victims who deal with these issues daily I wanted to make sure I gathered the facts before I made any statement. — Justin Bieber (@justinbieber) June 22, 2020

In the past 24 hours a new Twitter appeared that told a story of myself involved with sexual abuse on March 9, 2014 in Austin Texas at the Four seasons hotel. I want to be clear. There is no truth to this story. In fact as I will soon show I was never present at that location. — Justin Bieber (@justinbieber) June 22, 2020

As her story told I did surprise a crowd in Austin at Sxsw where I appeared on stage with my then assistant side stage and sang a few songs. What this person did not know was that I attended that show with my then gf Selena Gomez — Justin Bieber (@justinbieber) June 22, 2020

This article from 2014 talks about Selena being there with me. https://t.co/Jr2AE0brY2 — Justin Bieber (@justinbieber) June 22, 2020

These photos clearly show me on stage with my assistant sidestage and the other with both of us in the streets of Austin afterwards on March 9 2014 pic.twitter.com/WlC6KAvJOZ — Justin Bieber (@justinbieber) June 22, 2020

The other reason this story might say I was staying at the four seasons was because a tweet from 2014 on March 10th not the the 9th says they saw me there . This is that tweet pic.twitter.com/piTHxjajvi — Justin Bieber (@justinbieber) June 22, 2020

However I never stayed at the four seasons on the 9th or the 10th. This person put another tweet up earlier saying they saw me at the restaurant the following night not the hotel pic.twitter.com/K4WHNRlC6k — Justin Bieber (@justinbieber) June 22, 2020

Furthermore I stayed with Selena and our friends at an airbnb on the 9th and on the 10th stayed at a Westin because our hotel reservation at LÀ Quinta and not the four seasons was messed up. Here are the receipts for the hotel on the 10th pic.twitter.com/hLNHnvJ6XS — Justin Bieber (@justinbieber) June 22, 2020

We have also confirmed with the Four Seasons regional manager that I was never on property on the 9th of March 2014 and never a guest on the 9th or the 10th and I welcome all press to inquire with them if needed or wanted. — Justin Bieber (@justinbieber) June 22, 2020

The Pics I showed of me and Selena march 9 in Austin should make it clear that we were together that night and went from the venue to our Airbnb and never went to the four seasons. This is our airbnb receipt where we crashed with our friends pic.twitter.com/4ZDIqjeCIQ — Justin Bieber (@justinbieber) June 22, 2020

On march 10th selena left for work and I stayed at the Westin as the receipts clearly showed with my friends nick and john before I left town. Once again not at the four seasons. We booked it for a couple days to stay for the defjam show but I bailed on the 11th to head back home pic.twitter.com/Ku15SCYz91 — Justin Bieber (@justinbieber) June 22, 2020

I won’t be using mike lowery anymore as an alias — Justin Bieber (@justinbieber) June 22, 2020

Every claim of sexual abuse should be taken very seriously and this is why my response was needed. However this story is factually impossible and that is why I will be working with twitter and authorities to take legal action. — Justin Bieber (@justinbieber) June 22, 2020

