Acusan a irapuatense de traficar con combustible

Estado.- Apenas el 23 de julio José Antonio Yépez festejaba su cumpleaños número 40, nunca se imaginó que diez días después, por segunda ocasión en poco más de una década, tendrá que confrontarse con la justicia. La suya, tras 13 años, ha sido una historia evolutiva en los presuntos negocios ilícitos, las redes, los lujos, las casas y fincas pintadas de anaranjado su color favorito, las ‘autodefensas’, así como las batallas desde los poderes y con los grupos enemigos.

La transformación en una década

Hasta 2008, José Antonio era un criminal de perfil bajo, y no gozaba de la ‘popularidad’ que le haría ser uno de los más buscados casi una década después. Para entonces, incluso, fue capturado por robo y delincuencia organizada, aunque salió en libertad al pagar una fianza cuyo monto no fue revelado a la luz pública.

Algunos informes señalaban a Yépez Ortiz como oriundo de Villagrán, en Guanajuato, mientras que otros, le colocaban más bien, en el estado de Querétaro. Ninguno gozaba de una explicación de cómo había sido su incursión en las actividades ilícitas. Hasta el año de 2008, donde fue capturado con otras personas, se sabía solo su naciente fama por el robo de vehículos.

Ascenso delictivo

Tras salir libre, José Antonio Yépez continuó participando en actividades ilícitas. Cada vez mayores; hasta 2014, se tiene el registro su intromisión en el hurto de hidrocarburos, pero no sería sino hasta tres años después, en 2017, cuando ‘El Marro’ tomaría el control del Cártel de Santa Rosa de Lima.

Desde entonces, la violencia fue en incremento en el estado de Guanajuato, y particularmente se encontró una zona ahora denominada como el ‘Triángulo de las Bermudas’ en la entidad, donde se concentró en mayor medida la operatividad del cártel liderado por ‘El Marro’. León, Guanajuato, los Apaseos, Celaya, Villagrán, Salamanca e Irapuato, eran parte de ese terreno que ha sucumbido ante la violencia.

Dicho ‘triángulo’ fue fructífero en el mejor momento de la organización criminal debido al paso de las tuberías principales de hidrocarburo que se conectan a nivel nacional, por lo que el enriquecimiento ilícito por la venta ilegal de combustible, fue la mayor apuesta del cártel.

La Confrontación

Sin embargo, mientras el Cártel de Santa Rosa de Lima contaba con adeptos en dicho ‘triángulo’, el Cártel de Jalisco Nueva Generación también se fortalecía en el estado de Guanajuato, y por ende, la violencia también se había incrementado en los últimos años.

Se estima que dicho enfrentamiento entre ambos cárteles por tomar el territorio en Guanajuato se acrecentó desde el año de 2015. Para entonces, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, había informado en su corte anual, que en Guanajuato se habían cometido 863 homicidios dolosos, estadística que cambiaría radicalmente apenas unos años después. El pasado 2019, el corte dejó

2 mil 775 asesinatos en la entidad, significando un aumento de más del 200% del delito en los últimos cinco años. Finalmente, la última muestra del recrudecimiento de la violencia en Guanajuato dejó el registro de mil 691 homicidios dolosos en Guanajuato en solo un semestre, hasta el corte del pasado junio.

En el ínter, ‘El Marro’ ya había declarado su presencia en el vecino Querétaro, y la ‘metodología’ de los videos de José Antonio no se hizo esperar; para 2017, se difundió uno de los primeros videos del cártel declarando la guerra al Cártel Jalisco Nueva Generación. “¡Viva el Triángulo, soy de Santa Rosa!”, se decían en aquel video en donde un grupo de hombres vestidos de negro y encapuchados cargaban armas largas y disparaban al aire en medio de las amenazas al grupo enemigo.

Buscaban un ‘golpe de timón’

Desde el pasado 2019, el gobierno federal anunció que buscaría detener el ‘huachicol’ a lo largo del país; conjuntamente, el gobierno del estado anunció el avance de un operativo denominado ‘Golpe de Timón’, a partir del 3 de marzo del año pasado.

En uno de los primeros grandes pasos de entonces en el mismo mes de marzo, ‘El Marro’ no logró ser capturado por oficiales en aquel mismo mes. Sin embargo, las confrontaciones escalaron en nivel, y durante los meses subsecuentes, la población en general de Guanajuato se vería afectada por diversos bloqueos e incendios en vialidades principales de la entidad; en noviembre de 2019, así como en marzo y junio de este año, se vivieron algunos de los peores acontecimientos en las carreteras del estado, principalmente cercanas al ‘Triángulo’.

Mientras aquellas batallas subían de nivel, los detalles de ‘El Marro’ también salían a la luz pública; para marzo de 2019, se había dado a conocer una casa de casi mil metros cuadrados en Santa Rosa de Lima, que presuntamente le pertenecía a Yépez Ortiz. Posteriormente, el 23 de octubre del mismo año, el periodista Carlos Loret de Mola revelaría otra de las propiedades ligadas al cartel y ubicada en Celaya.

El último respiro

Para el 11 de marzo de este 2020, otro operativo generaba rumores sobre la supuesta detención de José Antonio Yépez Ortiz, sin embargo, autoridades guanajuatenses desmentirían dicha versión. Lo cierto, es que se tenía localizado a ‘El Marro’.

Por aquel entonces, la Comisionada de Seguridad en Guanajuato, Sophia Huett López, dijo que la organización encabezada por José Antonio estaba más débil; “en el caso de esta organización hay que verla como una que cada vez tiene menos que perder (…) la posibilidad de poder moverse (de ‘El Marro’) es cada vez menor”, dijo la comisionada en una entrevista con un noticiero nacional.

A la postre, para el pasado día 20 del mes de junio, la madre, la hermana, así como una prima de ‘El Marro’ fueron detenidas en Celaya junto con 2 millones de pesos. A ello se uniría la también detención previa del papá de José Antonio Yépez, quien sería liberado a la postre, bajo fianza, el 26 de junio para continuar con su proceso judicial. Antes, en febrero, un juez federal había ordenado liberar también a Karina ‘N’, quien había sido identificada como pareja de José Antonio Yépez, esto debido a argumentar errores en el cateo a la vivienda. Al final, todos los familiares de ‘El Marro’ han sido liberados.

Durante el periodo del último año, también han surgido diversas muestras digitales del Cártel de Santa Rosa de Lima, tal como ocurrió con un audio filtrado supuestamente de una llamada entre ‘El Marro’ y su madre, el 23 de octubre de 2019. En él se escucha a la madre pidiéndole al capo regresar a casa, para lo que éste responde que no piensa regresar. Posteriormente, tras la detención de sus familiares, el 20 junio de este año, ‘El Marro’ daría a conocer un video en el que afirma no bajaría la guardia; “aunque me dejen solo como a un perro”, dijo José Antonio.

Previamente, también se había filtrado una supuesta conversación entre el exalcalde del PRD en Cortazar, Hugo Estefanía con Noel Lara ‘El Puma’, también perteneciente al Cártel de Santa Rosa de Lima. En el audio hablaban acerca de los ataques y los manejos políticos. Al final, en noviembre de 2019, Hugo Estefanía fue asesinado tras un ataque de hombres armados al interior de su negocio de autotransportes, mientras que, por su parte, en junio será capturado ‘El Puma’.

La detención…

Tras más de una década de haber cobrado fuerza por su participación en actividades ilícitas, y más de un año de haber comenzado el ‘Golpe de Timón’, llegó la detención de ‘El Marro’ luego de un operativo en la madrugada de este domingo en un rancho de Juventino Rosas.

