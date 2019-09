Acusan a diputado de fraude con venta de tinacos

Empleados de Armando Rangel Hernández vendieron productos de mala calidad y sobreprecio a habitantes de San Juan Malinto, en la entrega con la alcaldesa se presumieron como gratuitos

Anna Maciel

Victoria.- Denuncian ciudadanos de la comunidad de San Juan Malinto al diputado local, Armando Rangel Hernández de hacer negocio con las personas vulnerables, vendiéndoles a través de su casa de enlace, tinacos ‘marca patito’ y bombas de agua ‘chafitas’, para luego posar en la foto con la alcaldesa de aquel municipio, como si se los hubieran regalado.

Los afectados señalan que semanas antes de la entrega de tinacos, personal de las oficinas del diputado Rangel Hernández acudió a la comunidad, preguntó quiénes estaban interesados en entrar a un programa para que los tinacos les salieran más económicos. Varias personas de escasos recursos -la mayoría de ellos trabajadores del campo- accedieron a anotarse en las listas e hicieron su pago por adelantado, sin recibir algún comprobante a cambio.

“Personal les dijo que eran de una calidad muy parecida a la marca Rotoplas, y de la bomba les dijeron que era de una muy buena calidad, se los vendieron por adelantado al costo de mil 600 pesos cada tinaco de supuestamente mil 200 litros y 700 pesos por la bomba, ya con todo y el descuento”, comentó Román Giménez, hijo de uno de los afectados.

La mala sorpresa para los compradores es que los tinacos no tienen marca, la capacidad no llega a los mil litros; las bombas son marca Foset, las han encontrado en ferreterías con costo de 300 a 500 pesos.

Además informó que en menos de diez días algunos de los tinacos se rompieron, consideró que no es justo que se juegue de esa manera con las personas, ya que además de afectar su bolsillo, pueden tener algún problema de salud.

Alcaldesa se lava las manos

“Cuando le publiqué en las redes de la alcaldesa sobre la situación me respondió que eran ajenos al tema, que solo estaban de invitados, pero bien que se fueron a tomar la foto y hacerlas públicas. ¿Quién le garantiza a las personas que esos tinacos se pueden usar para consumo humano, quién les garantiza que no se va a plastificar el agua, con el calor o la radiaciones solares?, pues nadie porque no tiene marca registrada; todos los tinacos tienen por dentro una membrana para no crear hongos, y esas no la tienen”, alertó Román Giménez.

En el portal de Facebook del Municipio, ‘Victoria, Historia, Identidad y Futuro’, se compartió la publicación de dicha entrega el pasado ocho de septiembre, con el lema #TrabajemosJuntos y el texto: “Muchas gracias Ing. Armando Rangel Hernández por estos apoyos brindados y por todas las gestiones a favor de nuestra gente…”.

Las voces de los inconformes:

