Acusan a alcaldesa de caer en arbitrariedades y excesos

Tras la denuncia presentada ante la FGEG, un regidor del PAN manifestó que se han hecho algunas cosas mal dentro de la administración por lo que invitó que se trabaje de verdad

Yadira Cárdenas

Salamanca.- Mientras que la alcaldesa Beatriz Hernández Cruz dice que la denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGEG) contra los regidores que abandonaron la sesión de ayuntamiento no es revanchismo, el regidor del PAN Víctor Hugo Rueda Olmos señaló que la alcaldesa está cayendo en excesos y arbitrariedades.

Luego de que se diera a conocer la denuncia presentada ante la FGEG para que se investigue si los siete regidores que faltaron a la sesión de ayuntamiento del pasado 31 de mayo, la alcaldesa señaló que espera que los regidores tengan la madurez para tomar decisiones no en contra de ella, al ser la ciudadanía la que recibe los resultados y las consecuencias y lo que se está realizando es aplicar la ley.

“Hace mucho tiempo cuando los diputados no estaban de acuerdo se salían del congreso y no pasaba nada, a veces tomaban decisiones solamente por caprichos políticos y eso afecta la ciudadanía, hoy no, hoy si te sales de una sesión tienes una responsabilidad, es abandono de labores y es un delito y está tipificado como un delito en el código penal, si tú no asistes a una sesión como es la obligación en este caso, también tiene una consecuencia, si tú mientes por qué faltas o no lo pruebas también tiene una consecuencia”, afirmó Beatriz Hernández Cruz.

Destacó que no se trata de revanchismos y solo se trata de dar ejemplo de la aplicación de la ley, y es lo que está sucediendo.

“No siguen los procesos y no quieren que se les hagan observaciones”.

Hay excesos y arbitrariedades

Al respecto el regidor, Víctor Hugo Rueda Olmos, dijo que la alcaldesa puede pedir la intervención de las instancias necesarias y adecuadas para revisar el tema de las ausencias, sin embargo han existido una serie de excesos y arbitrariedades de su parte, al no tener facultades para sancionar, pues los miembros del cabildo son iguales y no subordinados.

“De mi parte hago un llamado a la cordura para que se pongan a trabajar, nada abona el estar en este desgaste, es una parte en la que nosotros vamos a señalar, nuestra responsabilidad es supervisar el buen funcionamiento de la administración y es lo que estamos haciendo”, señaló el regidor

Destacó que se han hecho las cosas mal y es lo que se ha señalado, por ejemplo la instalación de consejo de consulta y participación ciudadana que apenas se aprobó, cuando debió haber estado en enero, el consejo consultivo ambiental que debió haber estado en marzo, entre otros consejos, y sobre todo que no se han seguido los procesos para las contrataciones públicas.

En el caso de feria en donde no se les proporcionaba la información de los gastos y de donde se tomó el dinero cuando se dice que no hay recursos, la contratación de una empresa de Hidalgo para la compra de lámparas, entre otras situaciones, “En la comisión de contrataciones públicas solamente se ha sesionado en ocho meses en cinco ocasiones, por eso ya se le dio vista a la contraloría a efecto de que se revise”, mencionó.

