Acusan 3 mil 971 fallas en clínicas

Los casos presentados por pacientes debido a deficiente atención o malas prácticas en hospitales y centros de salud de la entidad casi llegan a 4 mil en cuatro años

Staff Correo

Estado.- Cada ocho horas, en Guanajuato se inicia una nueva investigación relacionada con quejas de pacientes y/o usuarios del sector salud, a consecuencia de malas prácticas médicas o atención deficiente en la red de hospitales de la entidad, tanto públicos y privados.

Así lo arrojan los registros de la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico (Cecamed) –instancia dedicada a la conciliación de conflictos entre usuarios y prestadores de los servicios de salud— en los que existe constancia de un total 3 mil 971 expedientes iniciados de enero de 2015 a noviembre de 2018 (equivale a tres al día, en promedio), por inconformidades en la atención médica en la entidad.

El desglose revela que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) acaparó más de la mitad de las quejas, con mil 988 expedientes–en promedio presentan tres quejas cada dos días—; sin embargo, se debe considerar que su personal cada año ofrece más de 4 millones de consultas a derechohabientes de Guanajuato, y más de 750 mil urgencias médicas.

Las inconformidades originadas en los consultorios del IMSS, no obstante, contrastan con las 682 presentadas contra centros de salud y/o hospitales públicos que hay en la entidad, ya que el Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato brinda siete millones de consultas al año (es decir que se radican menos quejas, pese a que atiende a más personas).

Inclusive los hospitales privados motivaron un mayor número de quejas que los públicos, con 806 expedientes en los últimos cuatro años.

Datos del Cecamed revelan que el promedio de quejas creció el año pasado, al pasar de 78.6 al mes en 2017 (944 en 12 meses), a 89 en 2018 (979 en el periodo enero-noviembre).

De la cesárea le siguieron 11 cirugías; apenas la libró Cecilia Cornejo / Celaya Sólo espero que el doctor Morales, tome conciencia y aprenda de esta experiencia, de la cual gracias a Dios y después de mucho tiempo salí librada, pero que si no puede operar porque ya está grande, mejor no lo haga” Grisela Paredes, Víctíma de negligencia médica “Es normal”, le dijo el médico a Grisela cuando le empezó a salir un líquido por la herida de la cesárea y le recetó algo para las náuseas. Eso fue en 2005 y desde entonces Grisela ha pasado por el quirófano en 11 ocasiones. Aquel médico, el ginecólogo Rodolfo Morales Núñez, le perforó el intestino a Grisela Paredes mientras daba a luz; nunca la atendió y hoy la demanda sigue en proceso en el Ministerio Público. La pesadilla que tuvo al borde la muerte a la celayense comenzó el 28 de diciembre del 2005, cuando acudió con el doctor Morales a su clínica -Médika Morales-, en Salvatierra. Después del alumbramiento, a los jóvenes padres se les hizo raro que al finalizar la intervención no la dejará en recuperación y de inmediato la mandara a su habitación, y que al día siguiente la diera de alta. “Este doctor sabía que yo contaba con un antecedente de peritonitis, por lo que le correspondía haber tenido en la operación a un especialista, pero nunca lo hizo”, resaltó. A los pocos días, Grisela y su esposo José Ballesteros, se percataron que por la herida de la cesárea empezó a sulfurar un líquido verdoso sin olor, por lo que de inmediato se comunicaron con su médico tratante para mencionarle lo ocurrido, pero sólo les dijo que era normal, y le recetaba medicamento para las náuseas. Transcurrieron siete días y el líquido era ya de otro color, además de tener un olor desagradable, “la poca comida que ingería, lo desechaba por la herida de la cesárea, fue entonces cuando mi esposo me llevó a la clínica Médika Morales, pero el doctor no me quiso atender pues no había agendado una cita y tenía muchos pacientes”. Busca alternativas Fue entonces que familiares de la mujer de 33 años, quién laboraba en Presidencia Municipal de Celaya, la llevaron con el médico Juan Carlos Hernández Machain, quién al revisarla de inmediato se percató que todo lo que le ocurría era debido a que le habían perforado un intestino, y de inmediato la intervino. Pero la historia no terminó allí. Continuó el flujo verdoso, por lo que nuevamente acudieron con el doctor Hernández Machain, quién le dijo que tenía otra perforación y les recomendó tratarse en el seguro porque sería “un proceso muy largo y además costoso”. “(En el Seguro Social) le dijeron a mi esposo, que no había nada que hacer que mejor disfrutará los últimos días; pero mi esposo comenzó a moverse”, relató la paciente. El problema se recrudeció cuando la despidieron del trabajo y le dieron una cantidad mínima de pensión. Mientras tanto, los médicos no encontraban la perforación y poco faltó para que la desahuciaran. Le salvan la vida “De la nada, y agradezco a Dios haber puesto al doctor Julián García, pues él me salvó la vida, ya que decía que era imposible que nadie encontrará la fisura, fue él quien me intervino junto con el director de Terapia Intensiva, donde estuve por mes y medio ”, expresó. En total, Grisela, pasó por 11 intervenciones, algunas fueron seguidas, otras con un tiempo de un mes, mientras que las dos últimas tuvieron un año de lapso, algunas fueron cubiertas por el IMSS, pero otras tuvieron que ser por clínicas particulares debido a la urgencia. Hasta hace año y medio, Grisela pudo rehacer su vida con normalidad; y la demanda contra el doctor Rodolfo Morales Núñez sigue en proceso. “Estamos llegando a un acuerdo económico, aunque el dinero no me va devolver el tiempo perdido con mi familia, pero Bendito Dios sigo aquí con vida y disfrutando a mi familia quienes fueron mi motor para seguir luchando”. Cabe mencionar que luego de denunciar a este doctor, en el Ministerio Público le dijeron que ya contaba con varias denuncias.

Padece su hijo secuelas por deficiente atención Onofre Lujano / Acámbaro Una terrible experiencia vivió la profesora Nadia Maya Rosas en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) cuando nació su segundo hijo, hace ya casi cinco años. La atención que recibió en la clínica no fue la adecuada y hoy en día ella y su hijo padecen aún las secuelas de ello. La mujer narra que su hijo nació un 27 de febrero; fue como a las 14:00 horas cuando empezó a sentir los dolores previos al parto. Acudió al Seguro y en Urgencias le dijeron que había mucha gente por atender. Cuando por fin la atendieron, la subieron al área de partos, pero seguí esperando la atención; “me dieron ánimos de que todo saldría bien, pero después de una hora no tenía la atención, hasta que vieron la premura decidieron llevarme al área quirúrgica”. Pero era tarde y el daño al pequeño que estaba por nacer estaba hecho. Cuando el bebé nació no lloró, tuvo hipoacusia perinatal y a raíz de eso muchas complicaciones. Nadia recuerda que las enfermeras no tenían el equipo adecuado para atenderlo. Ante la gravedad, el bebé fue trasladado a Celaya, en el Seguro Social estuvo 54 días en terapia intensiva. “Luego nos dieron de alta para Acámbaro unos días y resulta que allí no tienen nada de equipo, ni personal adecuado (…) era como si estuviéramos en un hotel, pasaban los médicos que iban hacerle un cultivo pero no se hacía nada”. El pequeño sobrevivió pero con graves secuelas, “después sufrió una hemorragia cerebral y tiene hidrocefalia, me decían que no podría ni caminar y no iba ver, desde su nacimiento estoy en una zozobra, sufrimiento y preocupación”, asegura la madre. “Lo lamentable es que uno como mujer creía en las instituciones y los médicos que te atienden (…) Estoy muy decepcionada del seguro social, al principio no quería ni escuchar el nombre porque me vienen muchos sentimientos nada agradables”. Ella consideró demandar al IMSS, “pero tomé en cuenta la corrupción, impunidad, sólo me iba a desgastar, en todos sentido en lo físico, económico y emocionalmente y decidí no hacerlo (…)me he enfocado a que mi hijo salga adelante”. A cinco años de eso, el trago amargo no ha pasado y Nadia es categoríca “el Seguro Social ni siquiera debería existir, que de-saparezca porque es un hospital de curaciones y listo, yo sí considero que lo cancelen en Acámbaro, que hagan un museo, realmente es una burla para los derechohabientes”.

Le amputaron de más

Jessica de la Cruz / León

A Jesús hace un año le amputaron la pierna y aunque no era necesario hacer la operación, de todas formas lo hicieron, el señor de aproximadamente 60 años de edad, comentó que no quiso denunciar, porque al final necesitaba del servicio médico.

La esposa del señor Jesús comentó que hace aproximadamente un año, su esposo tuvo que ser intervenido quirúrgicamente en la Clínica 21 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), debido a que tenía una parte de su pie con gangrena, pero el médico especialista que lo atendió quería cortar de tajo toda la pierna, cuando sólo era el pie y no la pierna la que estaba dañada.

“Me quitaron lo que no era. Incluso no terminó la operación, me cambiaron de hospital y ya después quería rectificar el médico lo que había hecho pero no se puede. Tenía una solución sencilla, pero ellos me querían cortar por completo mi pierna, desde arriba, cuando el problema era menor”, dijo el afectado.

Según la evaluación que le habían hecho al señor, sólo era necesario amputarle su pie y al final en la operación le amputaron un poco más.

“Luego, luego cuando me vio mi pie, me dijo le voy a cortar, y le comenté no va a cortar nada y como soy diabético, es por eso que querían cortarlo”, añadió Jesús.

RC