Acusaciones son absurdas, no he cometido actos indebidos: Ricardo Anaya

México.- Andrés Manuel López Obrador aseguró que no usa cubrebocas debido a la recomendación de Jorge Alcocer, secretario de Salud y de Hugo López-Gatell.

El mandatario Federal apuntó que no hay evidencia científica que muestre que el cubrebocas ayude a la disminución de los contagios por COVID-19.

“A mí tanto el doctor (Jorge) Alcocer como Hugo López-Gatell me han dicho que no necesito el cubrebocas sí mantengo la Sana Distancia. En los lugares donde sí es necesario o es una norma obligatoria, ahí me lo pongo: en el avión lo piden y me lo pongo, en la oficina recibo a ciudadanos y dirigentes, lo que hacemos es mantener la Sana Distancia”, aclaró.

“No quiero entrar en polémica sobre este tema. Si se considerara que con esto se ayuda entonces lo haría, pero no es un asunto que esté científicamente demostrado”, expresó.

