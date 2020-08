Acusaciones de nexos entre la iglesia y ‘El Marro’ deben comprobarse: Obispo

Luz Zárate

Celaya.- El presidente de la unión de comerciantes y locatarios del Mercado Morelos, Enrique Martínez Godínez, señaló que debido a que no hay paso vehicular después de las 17:00 horas muchos de los clientes ya no acuden a realizar sus compras y eso les quita ventas, por lo que piden que ya no se cierre el paso vehicular a coches particulares y al transporte público como se está realizando

Explicó que ahora con el Semáforo de Reactivación en color naranja, se les permite abrir miércoles, jueves, viernes y sábado con horario de apertura de siete de la mañana y de cierre a las siete de la noche, sin embargo no ayuda que cierren el paso vehicular en el primer cuadro a las cinco de la tarde.

“Debido al cierre del centro ya no pasan los camiones y en consecuencia la zona centro se queda prácticamente vacía, por lo que pedimos a las autoridades que el cierre del primer cuadro sea a las siete de la noche y no a las cinco de la tarde, para que los compañeros tengan un poco más de tiempo para trabajar”, dijo Martínez.

Reiterò que los negocios establecidos, fijos y semi fijos, han tenido graves pérdidas económicas y aunque ya tienen un día más para abrir, las ventas no se han estabilizado.

“Nosotros quisiéramos que se nos den más días, pero bueno el acuerdo es un día más que en este caso es el miércoles, y ya teníamos permiso para abrir jueves, viernes y sábado y algunos compañeros abren el domingo, sólo los que venden alimentos abren diario, por lo que pedimos que no cierren el centro pues eso ahuyenta a los clientes”, manifestó.