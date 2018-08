Acusación de fraude contra ‘Lupita’ carecía de sustento

El magistrado penal Luis Alberto Valdez asegura que el trabajo de investigación en contra de la diputada Guadalupe Velázquez Díaz es deficiente, por lo que la exoneró en su resolución

Catalina Reyes

Guanajuato.- El Ministerio Público hizo un trabajo mal hecho en la integración de la carpeta de investigación de la denuncia por presunto fraude contra la diputada Guadalupe Velázquez Díaz, señaló el magistrado penal Luis Alberto Valdez López, que la exoneró en su resolución, de la que correo tiene copia.

“Por todas estas inconsistencias, contradicciones y discrepancias es que este Tribunal de Alzada arriba a la conclusión de que el Ministerio Público no cumplió a cabalidad con su labor constitucional de investigar y esclarecer los hechos delictuosos que le fueron puestos de su conocimiento (…), el cuadro fáctico esgrimido por la fiscalía no guarda congruencia alguna con los datos de prueba de los que ya se hizo alusión, pero además, no le asiste la razón (…), al establecer que es un indicio relevante sobre la probable intervención de la inculpada María Guadalupe Velázquez Díaz”, señala en su parte medular.

Lo anterior quedó plasmado en la resolución del 1 de agosto sobre la denuncia de 69 ciudadanos de Romita que acusaron a la diputada de haberles pedido dinero para el programa ‘Tu Casa’, aunque nunca se les entregaron las viviendas.

Acusaciones ilógicas

El magistrado agregó que las ampliaciones de entrevistas de Higinio Hidalgo Zavala y Tomás Martínez Rangel, quienes de manera coincidente aseguraron que la imputada fue hasta sus respectivos hogares para convencerlos de que entregaran el dinero, no se encuentra probado, en virtud de que no dan noticia cierta de circunstancias de tiempo, modo y ocasión.

“No guarda coherencia y lógica alguna la información final que vertieron los testigos Héctor Ricardo Gutiérrez Pérez y Luis Alberto R. de León”, señaló.

“Lo anterior es un indicio que se asocia al hecho de que la imputada María Guadalupe Velázquez Díaz ninguna conexión tuvo con los hechos delictivos que nos ocupa, toda vez que debe reiterarse, hasta este momento se torna infundada la particularidad de que tanto Héctor Ricardo Gutiérrez Pérez como Luis Alberto R. de León tratan de desligarse del suceso en estudio, a través de manifestaciones que no guardan relación lógica y natural con lo que se pretende dar a conocer por su parte -careciendo la indagatoria de una exhaustiva investigación de los hechos-, pero de dicho contexto, es claro que no existe, al menos como probable, algún indicio que asocie de manera directa a la inculpada, en la comisión (…) de fraude”, añadió.

El testimonio que dio originalmente Héctor Ricardo Gutiérrez era que a finales de 2015 recibió una llamada de un abogado llamado Juan Pablo Carrera, quien supuestamente hablaba de parte de la diputada y le requirió de manera amenazante el dinero de los beneficiaros de Romita, pero “no da razones suficientes para hacer creíble su versión de hechos“, apuntó el magistrado.

