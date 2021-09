Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Frente a la falta de espacios para mujeres en los órganos de dirección e influencia política del Congreso del Estado, la diputada electa del PRI, Yulma Rocha Aguilar anunció que la primera iniciativa que presentará será para garantizar la paridad de género.

Afirmó que pese a que, de los 36 legisladores electoral, 18 son mujeres y 18 hombres, no se cumple a cabalidad la paridad, en virtud de que en los órganos de dirección sigue habiendo mayoría de hombres.

“Una de las primeras iniciativas que yo estaré impulsando será incorporar el principio de paridad en el Congreso del Estado, porque estamos viendo que los principales órganos de dirección, de representación y de influencia política y legislativa ninguno lo encabeza las mujeres”.

Dijo que la próxima Junta de Gobierno y Coordinación Política quedó conformada en su mayoría por hombres, solo hay una mujer, se trata de Dessire Ángel Rocha; mientras que la Mesa Directiva quedó presidida por un hombre, el diputado electo del PAN, Armando Rangel Hernández.

Por lo que la propuesta será que cada grupo parlamentario en la Junta de Gobierno esté representado por un hombre y una mujer; y que en cada periodo ordinario la presidencia de la mesa directiva sea alternada, es decir, hombre- mujer y así sucesivamente.

“Me parece que todavía ahí hay una deuda que tenemos que impulsar desde el Congreso del Estado donde los espacios de poder y de decisión sean compartidos con las mujeres (…) yo estoy segura de que nuestra compañera Dessiré (diputada de Movimiento Ciudadano integrante de la Junta de Gobierno) nos representará muy bien al resto de las diputadas, todavía queda una ausencia, estaré impulsando una reforma al Poder Legislativo para que se dé la paridad en estos órganos de dirección Legislativo”.

Yulma Rocha afirmó que no tiene ningún interés en particular, no obstante, señaló que la visión de las diputadas que representan al 50% de la población de Guanajuato no puede quedar fuera de los espacios de decisión.

“Pero esta es una legislatura paritaria y tiene que ser paritario el reflejo de sus órganos internos (…) no es congruente, hay puros hombres coordinadores, no podemos influir en la decisión interna de cada grupo parlamentario porque trae un proceso distinto cada uno y no se puede asegurar que lleguen; pero con una reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo en donde se asegure que cada Grupo Parlamentario debe estar representado por un hombre y una mujer que sea el reflejo de la pluralidad de este Congreso y también de la sociedad”, advirtió.

