Acusa Verde de desvíos a Yulma Rocha

Irapuato.- El partido Verde Ecologista en Irapuato, acusó a la candidata a la Presidencia municipal por el PRI, Yulma Rocha Aguilar, de desvío de recursos cuando fue diputada local en el periodo 2006-2009.

De acuerdo a los informes, la aspirante a la alcaldía gestionó apoyos por una cantidad de hasta 100 mil pesos que nunca entregó a los supuestos beneficiarios.

En rueda de prensa, Loreto Jacobo, candidata a la presidencia y diputada local por el PVEM; y su coordinador de campaña el también regidor en el Ayuntamiento de Irapuato, Daniel Ruiz Barragán, hicieron públicos documentos en los que se comprobaría el mal uso de recursos por parte de la entonces diputada.

En su mayoría se trata de apoyos de manutención, apoyos para traslado de personas de la tercera edad y apoyos con material de construcción a una persona que no tiene vivienda propia, en la cual aplicar dicha inversión. Esto en comunidades como Guadalupe de Rivera, colonia Morelos y Álvaro Obregón, entre otras.

El regidor, mostró documentación en donde la diputada justificó la donación de recursos cuyas firmas, letras y nombres no corresponden a los beneficiarios, Ruiz Barragán, no descartó que existan más casos similares.

“Visitamos a todas estas personas, algunas no reconocen sus firmas y nos dicen que no se les entregó ningún tipo de recurso, aceptan haber solicitado el apoyo, pero no se les entregó”, comentó Ruiz Barragán.

