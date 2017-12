Acusa trabas para registro independiente

Olga Lidia Tirado Zúñiga denunció que tratan de bloquearla tanto del gobierno del estado como en el Municipio

Onofre Lujano

Acámbaro.- Olga Lidia Tirado Zúñiga denunció trabas para su registro como candidata independiente sobre todo en el Registro Público de la Propiedad y Comercio, donde tratan de bloquearla tanto del gobierno del estado como en el Municipio para poder cumplir con todos los requisitos ante el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG).

La regidora aclaró que esta es una cuestión de trabas del Registro Público, “para mí es una cuestión política porque no saben responderme cuál es la irregularidad, sólo que no se cumple pero están involucrando otras dependencias como la Notaría Pública 9, quien ya hizo un acta a favor del otro candidato independiente Juan José Velázquez, quien no tuvo problemas, pero ahora nos rechazan la nuestra, (dicen) que está mal hecha, que el formato es incorrecto, sin embargo, es el único que se usa para estos menesteres”.

“Al rechazar en el Registro Público de la Propiedad el acta constitutiva para proseguir con lo de la asociación civil se tuvo que venir el problema a la Notaría, pero ya tenemos menos de una hora para presentarnos en el banco para que nos puedan aprobar lo de la cuenta bancaria, que es otro requisito”.

Acusó que la encargada Ma. Elena Aguilar Morales “busca que los tiempos no se ajusten y no pueda hacer mi registro, esto nos da pauta a pensar que nos están bloqueando porque soy abogada y he hecho varios trámites ahí y no me había pasado esto”, comentó.

