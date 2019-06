Acusa regidora revanchismo por parte del alcalde de Yuriria

Por oponerse a la realización de una obra propuesta se dice que ahora una hermana de la edil será despedida de la administración, entre tanto se reveló que la obra se realizó sin conocimiento del Ayuntamiento

Luis Telles

Yuriria.-Dulce Milagros Martínez Villagómez regidora del PAN denunció a través de su cuenta Facebook, que por votar en contra de una obra propuesta (asfaltado de la calle Tepeyac) por el alcalde Salomón Carmona, su hermana que trabaja en el departamento de Atención a la Mujer, podría ser despedida.

“Podría ser hoy, mañana, no sé qué día la vayan a correr, así se lo hizo ver a un compañero a través de una llamada telefónica que le hizo el alcalde”, señala en su cuenta, Dulce Milagros.

Explica que, no puede votar a favor, cuando ‘algo’ no está bien, “yo soy de Yuriria, vivo en Yuriria, soy comerciante, siempre lo he sido. Yo si conozco el hambre, conozco lo que es tener, no tener, comer, no comer y no por esto siempre voy a hacer lo que lo demás me digan, lo que los demás quieran”.

Agregó que, todos y cada uno de los integrantes del Ayuntamiento tienen voz y voto, piensan, analizan y no hacen las cosas, nada más por hacerlas, “hasta este momento me siento tranquila, me siento bien, yo le comente a mi hermana, esto (obra propuesta por el alcalde) no está bien y ella me dijo, estoy de acuerdo, haz lo que tengas que hacer y si yo tengo que salir, voy a salir”.

La regidora, precisó que, las ‘cosas’ en el gobierno municipal “están muy feas, está todo pésimo y me gustaría decirle a la ciudadanía que esto es apenas el comienzo de algo”.

Finalmente la regidora señaló que ella y su familia no viven de la política, “nosotros sí venimos de abajo, nosotros no hemos vivido de esto, yo lo que pueda ayudar, lo voy ayudar por mí, no de esa manera (diciendo que vote a favor), no con este tipo de personas, porque quiero salir con la frente en alto y no agacharme cuando la ciudadanía me vea”.

Se realizó obra sin preguntar al Ayuntamiento

Rogelio Salazar, regidor del PVEM, denunció que al inicio de la actual Administración, la pavimentación de dicha calle se inició sin aprobación del Ayuntamiento, “por órdenes del alcalde Salomón Carmona se inició porque según el gobernador se lo pidió para poder llegar al municipio a inaugurar el nuevo CAISES”.

Añadió que el alcalde les dio a conocer que el municipio se ahorraría 7 millones de pesos, porque la calle se haría con técnica alemana, y los constructores eran sus amigos, “mentira no eran sus amigos y era técnica sudafricana la utilizada”.

Agrega que, además el departamento de Obras Públicas nunca entregó al Ayuntamiento un expediente técnico completo y validado en costo beneficio, además que la obra tuvo “mucha” participación de trabajadores, maquinaria, materiales de construcción de la Presidencia Municipal.

“Por mi parte quiero dejar claro que me deslindo de todo lo que se derive de esa obra en particular”, subraya en su comunicado.

