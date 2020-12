Gilberto Navarro

Guanajuato.- La regidora priista María Esther Garza denunciará a la síndica María Elena Castro Cerrillo por violencia política; esto, después de los comentarios que hizo en un grupo de WhatsApp de los ediles.

Lo anterior, a raíz de que la nota publicada por Correo en la que María Esther Garza opina sobre el registro de Alejandro Navarro como precandidato para la elección consecutiva y que la priista consideró como “buena idea” para concretar proyectos inconclusos.

Posteriormente, y a través de un grupo de WhatsApp que tienen los ediles, María Elena Castro comentó: “así o más vendida”. Lo cual fue criticado por otros regidores y provocó que Castro Cerrillo borrara el mensaje, de acuerdo a capturas de pantalla a las que Correo tuvo acceso.

Al respecto, María Esther Garza lamentó el ataque que sufrió e invitó a su compañera a ser más solidaria en cuanto a las opiniones ajenas.

“Como políticas, nos tenemos que respetar. Ella siempre ha estado diciendo que la agreden políticamente y yo no lo voy a hacer, solo le voy a pedir que piense antes de hablar (…) Ella merece mi respeto, pero desafortunadamente no está conectado el cerebro con la boca y de ahí vienen los problemas”, acotó.

… Pero sí la denunciará

Asimismo, adelantó que interpondrá una denuncia por violencia política en contra de la síndica María Elena Castro Cerrillo, aunque aún no ha determinado ante que instancia.

“Si me dan todos los datos, sí voy a proceder porque aquí entra la violencia política. Todos tenemos derecho a decir lo que pensamos, insisto, doy las bases porque creo que deberían ser más años. Sí el (Alejandro Navarro) tiene el derecho de buscar reelegirse y si su partido está de acuerdo, qué bueno, y si la gente vota por él, también. Yo no soy nadie para decir sí o no, además ni de mi partido es”, concluyó.

“Los grupos de WhatsApp son privados”

Por su parte, la síndica ‘inculpada’, María Elena Castro Cerrillo, afirmó que el grupo en donde hizo el comentario es privado y no deberían de filtrarse las conversaciones porque en él se tratan asuntos del Ayuntamiento que no deberían hacerse públicas.

“Una cosa es que yo lo hubiera publicado generando muchas conversaciones. Yo sólo he pedido que seamos congruentes y no manifestemos nuestro actuar y nuestro sentir. Desconozco quién haya filtrado la información, pero se me hace muy grave, porque se platican cosas de todo tipo. La política es para llegar a acuerdos y se dan puntos de vista, pero no considero un tipo de violencia… sólo es decir las cosas de acuerdo a un tipo personal, porque no estoy afectando (…) Es una pena que se estén filtrando las conversaciones del Ayuntamiento”, sentenció.

No obstante, agregó que ya se acercó con la regidora María Esther Garza y no hay ningún conflicto entre ellas.

