Acusa regidor de mala administración al comité de fiestas de Purísima

Manuel García Gallegos

Purísima del Rincón.- El regidor Rodrigo Cabrera de Morena consideró que tuvo una mala administración el comité de las fiestas de octubre del 2019.

“En el informe se da a conocer un aparente superávit de 68 mil pesos y lo digo con toda claridad, aparenta, porque si quitamos los 500 mil pesos aportados por el gobierno municipal y los millón 300 mil pesos de patrocinio de una cervecera, los números son negativos”, indicó el morenista.

Agregó que “hay otra cuestión importante: si sumamos los rubros que no aparecen en el informe de eventos que sí se realizaron y que se pensaban gastar como ingresos de la feria, todavía esto se vuelve peor”.

Explicó Rodrigo Cabrera que “en el presupuesto que se hizo y que nos fue presentado (a los regidores), se contemplaba los gastos deportivos, por parte de los ingresos de la feria y esos gastos deportivos, son de más de un millón de pesos y que eran el partido de fútbol leyendas de las chivas (del Guadalajara) contra leyendas de las águilas (del América); un cuadrangular de voleibol, un cuadrangular de basquetbol, y una carrera atlética”.

Insistió el regidor que “esos rubros deportivos ya no aparecen en el informe, y sí son eventos que se realizaron, eso quiere decir que son gastos que seguramente absorbió la administración y ya, para no aparecer en el informe de la feria, no los pusieron como pérdidas, porque eso irremediablemente generaría pérdidas”.

Dijo que en el presupuesto aprobado para la feria, se destinó para el partido de futbol de las leyendas: 677 mil pesos, para la ruta ciclista Ruta Purísima 80 mil pesos, para el cuadrangular de voleibol 5 mil pesos; para la 13va. carrera atlética 3, 5, 10 y 21 kms se destinaron 311 mil pesos, entre otros más y en el informe del comité de las fiestas ya no aparece nada de información, reiteró el regidor de Morena.

