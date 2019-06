Acusa regidor amenazas y presiones de ‘Somos’

Helio Bastién dice que le exigen que deje la regiduría; asegura que no les ha parecido que se reúna con otros partidos, pero resalta que él se mantiene firme como un edil independiente

Roberto López

San Miguel de Allende.- El regidor Independiente, Helio Bastién, dio a conocer que ha sido víctima de amenazas y presiones por parte de la agrupación que lo abanderó ‘Somos’. Aseguró que le están exigiendo que deje la regiduría.

Helio Bastién dijo que el excandidato a la presidencia municipal del grupo Somos, Mario Hernández, le ha manifestado que no está de acuerdo con su forma de trabajar en el Ayuntamiento. Helio llegó al Cabildo como parte de la planilla que encabezó Hernández.

El edil señaló que respeta la decisión del líder de ‘Somos’ de deslindarse del trabajo de su desempeño como regidor “a pesar de ser el que más intervenciones he realizado como regidor de oposición. De este descontento de ciertos integrantes del grupo Somos, sin conocer la razón, he recibido de ellos múltiples llamadas y recados en los que contundentemente se me ha solicitado retirar o abandonar mi cargo como regidor”.

Dijo que no ha tenido un diálogo pacífico con los integrantes de Somos, aunque señaló que respeta que no concuerden con él.

Agradeció la oportunidad y confianza que le dio el grupo Somos, “pero la ley orgánica para los municipios del estado de Guanajuato concretamente establece las funciones que como regidor tengo y eso tiene como fin el interés social y del pueblo, no los intereses privados”.

Helio Bastién dijo que a los integrantes de Somos no les ha parecido que se reúna con personas de otros partidos o incluso que aparezca en las fotografías con senadores o diputados de otras fuerzas políticas.

Aseguró que ahora él también se alejará del grupo que lo llevo a la silla en el cabildo, que mientras seguirá su trabajo como regidor y que ahora sí es, finalmente, regidor independiente.