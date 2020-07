Acusa Morena de “contubernio” durante comparecencia de Zamarripa

Cuca Domínguez

Salamanca.- El presidente de la Asociación de Bomberos del Estado, Juan Antonio Quiroga Lozano, dijo que las 36 delegaciones de bomberos en el estado están trabajando sin mayor problema.

Lo anterior al explicar que eficientan los recursos económicos que se tienen; aunque en el caso de Salamanca, no se está prestando el servicio de ambulancia, pero al igual que el resto del estado se atienden emergencias de incendios y rescates.

En el caso de los cuerpos de Bomberos dijo que no están holgados de dinero, pero como en el caso de Salamanca el apoyo que llega de la aportación de los usuarios del agua potable “podemos subsistir por un buen tiempo, más el apoyo que ha dado la Presidencia municipal, por ello en este momento problemas económicos no tenemos, tampoco estamos en la opulencia, pero estamos administrando el dinero de tal manera que no se restringe ningún servicio”.

Quiroga Lozano dijo que a nivel estatal es el mismo caso, “hasta este momento ningún Cuerpo de Bomberos ha dejado de prestar el servicio por falta de recursos; estamos tratando de cubrir la mayor parte de los servicios con lo que se tiene y hasta donde el recurso nos alcance”.

Para el caso de la colecta de Bomberos de Salamanca que se realiza en el mes de octubre, aun no se ha determinado si se realiza o no, dependerá de la contingencia sanitaria, “si la Secretaría de Salud lo permite se hará, si no, no se realizará y se seguirán administrando los recursos que se tienen en los cuerpos de Bomberos, además de los apoyos que se tienen por parte del gobierno del estado”, precisó.

Respecto a traslados Covid-19 en ambulancias de Bomberos, dijo que se tiene una que se equipó, pero de acuerdo al protocolo, primero atiende el personal de SUEG, Protección Civil y al final Bomberos en caso de falta de ambulancia, “pero hasta este momento no ha sido necesario, se tiene bien atendido y controlado en este tema por el Sector Salud.

