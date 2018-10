Acusa Higuera a Almeyda de ‘usar’ a las chivas para sacar dinero

José Luis Higuera acusa al ‘Pelado’ de obtener ventajas en préstamo que hizo al Rebaño; niega veto para que llegara al ‘Tri’

Agencias

Ciudad de México.- José Luis Higuera, director general del Guadalajara, acusó a Matías Almeyda, ex técnico de las Chivas de utilizar al club para sacar dinero de Italia. En entrevista otorgada a la cadena Telemundo, Higuera reveló puntos del rompimiento que hubo con el argentino.

El directivo del equipo tapatío habló sobre ese momento en que el equipo se rebeló porque no se le habían pagado los premios del campeonato de Liga obtenido. “Lo de los premios no es tan grave, no son cosas deseadas pero no era tan grave. La consecuencia sí. Se convirtió en un problema nacional”, dijo.

Salió a la luz que Almeyda le había prestado dinero al club para salir del apuro. “Matías nos prestó dinero porque quería sacar un dinero de Italia. Le pagamos un interés altísimo… No sabemos por qué se filtra después”.

Higuera fue más a fondo: “Fue la forma que él tenía de sacar un dinero de Italia y le pagamos un interés altísimo… A ver, ¿por qué no dices cuánto interés sacamos? Nos ayudábamos mutuamente, pero ¿por qué se filtra que fue bajo una situación de caridad? No sé, pero esa es la historia completa”.

También rebeló que fue Matías Almeyda quien orilló al despedir a Jaime Ordiales como director deportivo, para quedarse con el control del club… “no estaba cómodo (con Ordiales). No nos lo pidió pero sí entendimos que quería el control del club total… Así se dio y nos dio el título. Pero un año después no fue lo mismo.

Hoy estamos convencidos que necesitamos una dirección deportiva. Quién él quería poner (Benjamín Galindo) no llegó. Cuando llegó (Francisco) Gabriel ya era muy complicado”. Negó que él haya “vetado” a Almeyda para que llegara como técnico a la Selección Nacional Mexicana:

“No soy dueño del club. No tenemos por qué hacer eso. Matías nos dejó mucho. Hay procesos en la Selección que se deben de correr. Yon (De Luisa) no nos ha preguntado nada. No sé si sea local o extranjero, pero nosotros no vetamos a nadie”.

