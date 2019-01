Acusa Callejón del Arte corrupción y discriminación en Fiscalización

Comerciantes que fueron reubicados durante estos días al Teatro Juárez señalaron que algunos vendedores ambulantes gozan de privilegios con la dirección para ser instalados en lugares privilegiados

Patricio Serna

Guanajuato.- Comerciantes del Callejón del Arte, a un costado del Teatro Juárez, los cuales fueron reubicados durante estos días, señalaron que algunos vendedores ambulantes gozan de privilegios con la dirección de Fiscalización y control para ser instalados en lugares privilegiados.

Durante estos días, la dirección de Fiscalización y Control municipal reubicó a 29 comerciantes ambulantes de esta zona con la intención de despejar la vialidad para mejorar el tránsito de personas, por lo cual retiraron a los vendedores más cercanos al teatro para trasladarlos unos metros más adelante, en una sola sección, cuando anteriormente se encontraba en dos filas.

Durante las reubicaciones, algunas personas fueron enviadas a la parte trasera del teatro, principalmente las personas con mayor tiempo comercializando en la zona, quienes dijeron que algunos de los más beneficiados tenían palancas en la Presidencia Municipal y privilegios con Fiscalización.

“Nosotros estamos pagando cada mes, no es gratis como ellos quieren hacer, por ejemplo, yo estoy pagando 540 y los demás 420, le digo, apoco allá está más caro que aquí enfrente”, mencionó Oliva, una de las comerciantes de la zona.

Además, dijeron sentirse ofendidas porque uno de los empleados de fiscalización, al cual conocen como Alonso; les dijo que ellas no tenían derecho a reclamar nada ante la autoridad, lo cual tomaron como una forma de discriminación.

“Se llama Alonso el inspector y la muchacha, que también dijo así, que no tenemos ningún derecho de reclamar, dice que ellos mandan y que va a hacer lo que él quiera, porque él tiene la autoridad de hacer lo que él quiera”, comentó Oliva.

Al respecto, el director de Fiscalización, Marco Antonio Figueroa, dijo no tener conocimiento de la supuesta agresión del inspector a los comerciantes y que precisamente, con tal de evitar algún mal entendido en la reubicación de comercios ambulantes, comenzaron en otras zonas, dejando al último los artesanos de esta zona para que esto se pudiera tomar como una forma de discriminación.

“Hay una posibilidad muy alta siempre de que el argumento de las artesanas sea una cuestión de discriminación, yo desconozco el hecho, no tendría por qué ponerlo en duda pero tampoco tengo la información para afirmarlo, porque lo hicimos también al final con ellas, pro que si empezábamos con ellas y no con el resto de la ciudad iba a haber ese argumento, que como no somos artesanas, no somos de aquí y otra cosa nos están discriminando”, puntualizó Figueroa.

Se han retirado a comerciantes sin permisos

Marco Antonio Figueroa, director de Fiscalización y Control, informó que desde que ocupó el cargo público se han retirado 1600 comerciantes ambulantes en la capital ya que no cuentan con el permiso para poder operar en la ciudad, en su mayoría han sido vendedores de otras ciudades, sin embargo la aparición de ambulantes continua.

Desde que ocupó el cargo se comprometió a que la dependencia ya cuente con un proceso de orden en el comercio ambulante de la capital a través de diferentes inspecciones.

“En qué consistió el proceso de orden, primero, en revisar que tuvieran su permiso, segundo, en revisar que tuvieran su pago al corriente, tercero, que ocupar que el espacio que ocupan físicamente sea el correcto, en revisar que el giro al que se dedican sea el correcto, en revisar que el nobiliario que utilizan sea el autorizado, esa fue nuestra primer etapa de orden”, comentó.

Agregó que actualmente el padrón de comerciantes ambulantes es de 5 mil 600, siendo la mil 200 de estos comercios ordinarios, los cuales operan durante todo el año y el resto eventuales, los cuales comercializan sus productos en festividades y verbenas de la ciudad.

Comentó que uno de los principales problemas a los que se está enfrentando la dependencia, es con los comerciantes, que a pesar de contar con su permiso, deciden expandir su negocio, poniendo pequeñas sucursales con familiares y conocido, generando más puestos, en otros casos los comerciantes no respetan las zonas destinadas para su instalación y se desplazan por otras zonas.