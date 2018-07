Acusa Arellano a Ortiz de retraso para el POET

Afirma que su homólogo del PVEM, Carlos Ortiz Monaña, tiene intereses personales para que no se resuelva el tema, además de comentar que el plan es rechazado porque dificultaría las transacciones turbias

María Espino

Guanajuato.- Emilio Arellano Roig, regidor sin partido, manifestó que la persona que está detrás de que hayan rechazado la propuesta de analizar y avalar la convocatoria para la consulta pública del Plan de Ordenamiento Ecológico y Territorial del municipio (POET) que hizo la Junta de Gobierno del Instituto Municipal de Planeación (Implan), es su homólogo del PVEM, Carlos Ortiz Montaño, pues mencionó que se ha dedicado a obstaculizar el asunto debido a que tiene intereses personales para que no se resuelva el tema.

Él ha bloqueado el POET todo el tiempo, les recuerdo todas la maniobras y declaraciones falsas que ha hecho (…) creo que si está detenido es porque hay intereses metidos ahí, es muy claro, son básicamente pretextos (…) durante toda la primera etapa la crítica de Carlos Ortiz fue que no había consulta popular, a la hora que la hubo igual votó en contra” Emilio Arellano, regidor

Esto luego de que el pleno del Ayuntamiento, el viernes en sesión, rechazó la propuesta del regidor Emilio Arellano, quien es el presidente de la Junta de Gobierno del Implan, para revisar el tema y aprobar que se comenzará la convocatoria para la consulta pública del Plan de Ordenamiento ya que este es el paso que falta para avanzar positivamente en el tema.

Arellano Roig insistió en que se ha hecho un buen trabajo por parte del Implan en la conformación del POET, sin embargo subrayó que son más los detractores, las opiniones negativas y los intereses mezquinos por parte de algunos miembros del Ayuntamiento, como lo es Carlos Ortiz, que el interés en que realmente se avance y se concluya un documento.

Les conviene opacidad

Incluso Emilio Arellano Roig mencionó que hay muchos que no quieren un POET ya que esto implica que no se puedan hacer muchas transacciones turbias, tal como la obra que se planeaba hacer por el Camino Antiguo a Marfil, en donde iniciaron la construcción de un puente sin que nadie supiera nada, pero gracias a la ciudadanía que intervino se detuvo la obra y que así como este caso hay más que atienden a intereses de personas cercanas a la administración y les conviene que se siga en opacidad. No mencionó nombres.

“¿Por qué no quieren POET?, ‘a río revuelto ganancia de pescadores’, creo que con el asunto del puente del Camino Antiguo a Marfil, ahí nos hubieran metido un buen ‘strike-out’, si los ciudadanos no se mueven, porque el Ayuntamiento ni sabía lo que ahí estaba pasando, y para cuando hubiéramos reaccionado hubiera sido demasiado tarde”, subrayó el regidor sin partido, Arellano Roig.

