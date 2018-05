Acumulan cuerpos sin ser identificados

La falta de registros compatibles satura los servicios forenses del país

Agencia Reforma

Ciudad de México.- La labor desarticulada de diferentes dependencias y la falta de registros compatibles ha ocasionado que miles de cuerpos permanezcan sin identificar en los servicios forenses del país; se han registrado más de 27 mil cuerpos sin identificar.

Los cadáveres terminan en fosas comunes, pero antes, los forenses estatales les toman sus huellas digitales y las comparten en Plataforma México, la red nacional gestionada por la Comisión Nacional de Seguridad que alberga bases de datos criminalísticas.

Sin embargo, por los propios procesos de actualización de la información, actualmente no se sabe cuántos de esos cuerpos ya fueron identificados, comentó en entrevista Roberto Cabrera, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNBP).

“Son registros que el Servicio Médico Forense (Semefo) ingresa a la base de datos, pero si luego el Ministerio Público lo identificó mediante cualquier proce-

dimiento, esa información ya no se actualiza en el banco de datos de huellas dactilares”, explicó.

Otro factor que ha impedido identificar esos miles de cuerpos es la desarticulación entre instituciones y dependencias.

Ejemplo de ello es que a pesar de que el Instituto Nacional Electoral (INE) tiene una de las bases de huellas digitales más grandes de México éstas no pueden ser cotejadas con las de Plataforma México.

Cabrera, desde el 7 de marzo primer titular de la CNBP, detalló que las huellas del INE se obtienen presionando los dedos verticalmente sobre una superficie, mientras que las huellas criminalísticas se obtienen rodando los dedos.

Esa diferencia de tamaños impide que un órgano coteje en su sistema las huellas obtenidas con el otro método. “Tenemos muchos cuerpos no identificados en el país, muchísimos restos de seres humanos que han sido recuperados del procesamiento de fosas clandestinas y muchas personas denunciando a su familiar como desaparecido”, señaló Cabrera.

“Entonces, ¿cómo podemos saber si (el desaparecido) no es un cuerpo no identificado o si no está en los restos humanos localizados, o en otro lugar, como personas que son detenidas y dan otro nombre cuando son recluidas?”.

Verificar manualmente una por una las huellas no es una opción viable para Cabrera, por lo que busca procesos masivos de consulta mediante una aplicación que haga compatibles ambos sistemas de huellas dactilares, algo que a la fecha nadie ha hecho.

Perfiles genéticos

La desarticulación entre dependencias y la carga de trabajo han afectado en la confiabilidad de los perfiles genéticos que se obtienen de los familiares de personas desaparecidas y de los restos de fosas clandestinas.

Cabrera explicó que a nivel local, luego de obtener los resultados del laboratorio, los funcionarios de las procuradurías transcriben manualmente los datos.

“El encargado de recolectar a nivel nacional toda la información genética es la PGR, pero qué hace, manda una hoja de Word para que ahí se los transcriban, entonces los servicios periciales de los estados tienen que transcribir otra vez”, apuntó.

Cuando los funcionarios estatales envían por correo electrónico ese archivo de Word, el personal de la PGR transcribe manualmente esa información a su propia base de datos.

“Yo lo que hice fue recolectar a nivel nacional todos los perfiles genéticos con sus electroferogramas y he encontrado que hay errores, tanto de las entidades y como del personal de la PGR”, lamentó.

