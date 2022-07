Con el acuerdo entre Rusia y Ucrania es espera solucionar la crisis alimentaria que ya experimentan varios países por falta de cereales

Kiev, Ucrania.- Un acuerdo entre Rusia y Ucrania finalmente reanuda las exportaciones de grano para solucionar la crisis alimentaria en gran parte del mundo. Esto, luego de la mediación de las Naciones Unidas y Turquía para solventar la falta de cereales.

“En virtud del acuerdo, una coalición de personal turco, ucraniano y de la ONU supervisará carga de granos en los buques en los puertos ucranianos. Ello, antes de navegar por una ruta planificada previamente a través del mar Negro”, dice.

Foto: AP

Se prevé de esta manera que los barcos crucen hacia el estrecho del Bósforo, en Turquía, para establecer un centro de coordinación con Estambul. De esta manera, representantes de la ONU, Ucrania, Rusia y Turquía examinarán los barcos para garantizar que no lleven armas.

“De igual modo, las partes rusa y ucraniana se comprometen a suspender cualquier ataque contra los barcos o los puertos que participen”, agrega.

Por su parte, personal de Turquía y de la ONU estarán en los puertos para confirmar la seguridad de las zonas protegidas.

Acuerdo entre Rusia y Ucrania no incluye petróleo

No obstante, Rusia mantiene su política de no suministrar petróleo a los países que decidan imponerle un tope de precios. La gobernadora del Banco Central ruso, Elvira Nabiullina, consideró que las limitaciones no sólo despojan a Rusia de los ingresos energéticos. Sino que también estimula los precios mundiales del crudo.

“Por lo que tengo entendido, no suministraremos petróleo a los países que impongan ese tope. Nuestro petróleo, nuestros productos petrolíferos, se redirigirán a los países que estén dispuestos a cooperar con nosotros”, dijo Nabiullina.

Este plan de limitación fijaría en la mitad del precio de compra ruso y se planteó desde la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, en junio. No obstante, a la fecha no se ha anunciado el acuerdo final ni el nivel de los precios.

