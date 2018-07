Acuerdan más rondines en la DICIS

Un estudiante dijo sentirse alarmado por la situación, mientras que un padre de familia relató que un grupo de ciclistas fueron despojados

Salamanca.- Mientras sigue la ola de robos en las inmediaciones de la División de Ingenierías de la Universidad de Guanajuato, el coordinador de seguridad del campus Irapuato-Salamanca, Vicente Alejandro Bravo Miranda, aseguró que ya hay acuerdos con la autoridad correspondiente para que se incrementen los rondines, además de que dentro del campus se les ha brindado información para que tomen medidas preventivas.

A Correo han hecho llegar una serie de denuncias de la ola de atracos que se han registrado.

“Este viernes, un compañero fue víctima de un asalto, saliendo de la DICIS, incluso un estudiante de maestría lo auxilió; la verdad esta zona se está convirtiendo en un verdadero peligro para estudiantes, maestros, proveedores, personal administrativo y padres de familia, porque no sabemos a qué hora asalten, lo peor que es a plena luz del día”, dijo un estudiante alarmado por esta situación, “por ello he dejado de traerme mi computadora, pero a veces la necesidad hace que me la tenga que traer y me arriesgo, porque no me queda de otra”, precisó al tiempo que se negó a dar sus datos, “que tal si al rato saben que estoy diciendo esto y la agarran conmigo, mejor así”, dijo una de las denunciantes.

Un padre de familia alarmado por la situación que se está registrando en la antes FIMEE, dijo que tiene información que el sábado un grupo de ciclistas subieron por el camino a la División para hacer ejercicio, como lo habían hecho en muchas otras ocasiones en ese día un grupo de delincuentes los despojaron de algunas de sus bicicletas, hecho que se informó a través de la redes sociales por ello este día trajo a su hija al plantel.