Enrique Pérez

San José Iturbide.- Acuerdan Elementos de Seguridad Pública reanudar labores operativas, sin desistir en las peticiones que han efectuado ante las diversas necesidades que se tienen en la Secretaria de dicha corporación desde hace varios meses, como también ante la falta de respuesta y apoyo por parte de las autoridades municipales.

Lo anterior, fue informado al presidente de la Comisión de Seguridad, el Regidor Bernardino Montes Buenrostro, por los elementos policiacos mediante la entrega de un oficio dirigido al presidente Municipal Genaro Martín Zúñiga Soto, como a diversas autoridades e instancias.

En el cual, los elementos policiacos expresan, que en reunión sostenida el pasado viernes, entre elementos del primer y tercer turno, adscritos a la Secretaria de Seguridad Pública, reanudan labores a partir de las 7:00 de la tarde noche.

Haciendo hincapié, que no desistirán en las peticiones realizadas, las cuales seguirán vigentes de manera pacífica, hasta obtener una solución positiva, como también, no verse afectados en sus labores, esperando no se tomen represalias contra el personal operativo y administrativo.

Debido a lo anterior, Montes Buenrostro en entrevista indicó que durante la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento celebrada en el mes de junio, fue cuando se ‘subió’ el pliego petitorio de las carencias de los elementos, comprometiéndose el Alcalde Zúñiga Soto a atenderlos a la brevedad posible.

Sin embargo, al suceder la manifestación de los elementos policiacos (Jueves 30 de julio), no se les habría informado lo relacionado a las carencias, asumiéndose que no existió acercamiento alguno, dando todavía oportunidad al Alcalde Iturbidense para que ese mismo día se tuviera, esto al ser el jefe supremo de la corporación.

Por lo cual, -resaltó-, que como presidente de la Comisión de Seguridad, convoco a los regidores para sostener una mesa de trabajo que se llevará a cabo el día de hoy para tener la pauta a seguir, esto, al ser dos dependencias las que se han manifestado; Servicios Municipales, y la Secretaria de Seguridad Pública; “…De por si una es de llamar la atención, ya dos, hay que ponerle la atención debida”, resaltó.

Montes Buenrostro, para finalizar exteriorizo que existe preocupación entre los integrantes del Ayuntamiento, por lo cual, se deberán de ocupar en el asunto al ser su responsabilidad.

Cabe hacer mención, que correo informó en su momento que el pasado jueves 30 y viernes31 de julio, Elementos de la Secretaria de Seguridad Pública de este municipio efectuaron un ‘Paro de labores totales’.

Esto, en virtud de las diversas necesidades al interior de la corporación, que desde hace varios meses vienen solicitando, de los cuales se destacan; Falta de equipo, aumentos salariales, carencia de personal, unidades, uniformes, armamento, radio comunicación homologación y aumento de sueldos, como también varias inconformidades por parte de todo el personal de Seguridad Pública.