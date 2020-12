Cuca Domínguez

Salamanca.- Integrantes del Colectivo ‘A tu encuentro’ que encabeza José Gutiérrez Cruz y representantes de 16 familias que tienen familiares desaparecidos se reunieron con la alcaldesa Beatriz Hernández Cruz con la que se acordó vincular apoyo para las víctimas a través de las áreas de la administración como el sistema DIF o el Instituto de la Mujer.

La alcaldesa destacó que, es importante primero escuchar a las víctimas en esta situación tan dolorosa, tan triste y de gran frustración en cuanto a los resultados, resaltando además que no es sencillo pues es la Fiscalía General de Justicia del Estado, la que tiene la responsabilidad para llevar a cabo esos trabajos.

“Nosotros como municipio, tenemos la responsabilidad de escucharlos y atenderlos en otros aspectos, como es el emocional a través del Instituto de la Mujer o del sistema DIF, porque hay familias que se quedaron solas, hay niños que se quedaron huérfanos y nosotros entendemos y nos ponemos en los zapatos de ellos”, dijo.

Hernández Cruz aseguró además de analiza la firma de un convenio para revisarlo y ponerlo a consideración, “no sabemos que cláusulas vengan; es una asociación de sembrando comunidad y todas estas personas son víctimas de desaparecidos”.

Por su parte José Gutiérrez Cruz, dijo que este es el primer encuentro con la autoridad municipal, de manera directa con la alcaldesa Beatriz Hernández Cruz y se acordó entregarle un padrón de las víctimas en Salamanca para que se ingresen a los programas que se tienen y se les atienda; así como en el tema de la prevención y al protocolo homologado que entra en vigor.

Además adelantó que se le propondrá un convenio a la alcaldesa para ver si se puede establecer una relación formal con el municipio para estar trabajando. “Nosotros tenemos un jardín a la memoria que inició con aquellos que fueron asesinados en el centro nocturno La Playa y se quiere seguir trabajando en ese lugar, pero también se quiere la atención para las familias, la atención para las víctimas”.

Este primer diálogo sirvió para conocernos; para que vean qué se pretende y sobre todo que apoyo se puede recibir; la alcaldesa nos escuchó y esperamos que ese sea el inicio para empezar a construir esa relación y colaboración, precisó.

Gutiérrez Cruz, del Colectivo A tu encuentro, además dijo que en tanto siguen buscando el diálogo con la Fiscalía, “seguimos preguntando cuál será al proceso para identificar los cuerpos que se encontraron en las fosas de Salvatierra, Cortázar e Irapuato y no tenemos información, se supone que nos tienen que llevar a una mesa de identificación y no ha avanzado; lo que hemos tenido de ellos es silencio, intentan invisibilidad a las víctimas, no se les toma en cuenta, no se establecen las mesas,

Otro tema los casos de Salamanca se llevan en Irapuato, creemos que en este municipio hay una alta violencia como para que se les atienda de manera local, “entendemos que si no hay recursos para esto, hay que dejar de construir edificios lujosos o cambiar de vehículos constantemente y atender a las víctimas de manera adecuada en lugar obras suntuosas”, concluyó.

