Acuerdan autoridades municipales y universidades reforzar estrategia de seguridad

Celaya.- La alcaldesa Elvira Paniagua, estudiantes y directivos de 17 instituciones de educación media-superior y superior, cerraron filas para trabajar de manera conjunta en reforzar la estrategia de seguridad en las inmediaciones de los planteles educativos.

Como parte de los acuerdos establecidos la semana pasada, este viernes la Presidenta expuso el plan integral de seguridad, el cual fue bien recibido por los representantes de la comunidad universitaria. Incluso hicieron importantes aportaciones para retroalimentar el plan de trabajo, hacerlo más eficiente e implementarlos en lo inmediato.

También se plantearon diversas propuestas de trabajo al interior de las instituciones educativas para reforzar la seguridad de las y los estudiantes.

En la reunión estuvieron representantes de estudiantes y directivos del Tecnológico Nacional de Celaya, Tecnológico de Roque, Universidad de Guanajuato campus Celaya, UNITESBA, UPN, UPG, UPJR, CBTIS 198, Universidad Lasallista Benavente, Universidad de León, Universidad Latina de México, Universidad Tecnológica Laja – Bajío, Universidad Continente Americano, Conservatorio de Música, Universidad de Celaya y CETMEJA.

Como parte de la estrategia, se han incrementado los operativos de vigilancia en las zonas escolares con binomios caninos y con la participación de las corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno.

Además, se trabaja en acciones complementarias para un entorno más seguro como el cambio de 6 mil 508 luminarias de alumbrado público con tecnología Led, la poda de árboles y limpieza de parques y jardines.

Se realizan los procesos para instalar más cámaras de vigilancia y botones de pánico conectados al C4, lo cual permitirá incrementar la capacidad de respuesta ante cualquier contingencia.

También se acordó la realización de acciones para la prevención del delito y la autoprotección en una estrecha colaboración con directivos y representantes de la comunidad estudiantil.

La presidenta municipal informó a los integrantes de la mesa de trabajo que dialogó este jueves con el Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, el diputado Jesus Oviedo, quien le ratificó la disposición del Poder Legislativo para dialogar con los estudiantes sobre sus planteamientos y sancionar con dureza los acto delictivos que más les afectan.

Representantes de los estudiantes, directivas y autoridades municipales se sumaron al llamado: en Celaya no bajaremos la guardia.

“Lo he dicho varias veces: no me hago a un lado respecto a lo que me toca al frente del gobierno municipal. Yo también fui estudiante, también fui parte de una sociedad de alumnos, y hoy no hemos dejado de trabajar un solo día. Mañana les tocará a ustedes.

“Estamos trabajando para que sean condiciones mucho mejores. A nosotros éstas condiciones nos tocaron y las asumimos con responsabilidad. Me congratulo con lo que están haciendo y con lo que estoy escuchando a través de las cabezas de cada una de las instituciones educativas en materia del compromiso que estamos asumiendo”, mencionó la Presidenta.

La mesa de trabajo continuará sesionando con la presencia y el apoyo del Gobierno Municipal y representantes de la comunidad estudiantil.

