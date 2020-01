Acuerdan aumento de un peso en tarifa de transporte público en Acámbaro

Votaron en contra los regidores perredistas; aseguraron que esto afectará en gran medida la economía de las familias numerosas y que además si es incosteable es porque no aplican la nueva tecnología en camiones

Acámbaro.- Con una votación de 12 votos a favor, dos en contra por parte de los regidores del PRD y una ausencia de la funcionaria priista, ayer se aprobó el aumento de un peso de las rutas de 0 a 8 kilómetros y cada 8 kilómetros un peso más.

Los perredistas argumentaron no estar de acuerdo en esto, porque afecta de manera directa la economía de las familias numerosas; además de que si para los concesionarios es incosteable, es porque no aplican la nueva tecnología. Se aclaró que de momento no se deben cobrar las tarifas hasta que sea publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato.

El Ayuntamiento negoció la tarifa, ya que la propuesta original de los transportistas era de que se subieran dos pesos de manera inmediata y cada ocho kilómetros se subiera dos pesos, lo que el Municipio no aceptó, ya que la Comisión Mixta determinó que no era viable. El Municipio puso sobre la mesa la propuesta de que sólo se aumentara un peso y a partir de los ocho kilómetros un pesos más.

Se acordó que se volvieran a medir los kilómetros de cada una de las rutas para poder determinar cuál tarifa les correspondería a cada una. En respuesta, los concesionarios expresaron que se han perdido muchas porque ya no son rentables para ellos y una de las propuestas es que se puedan adquirir vehículos con menos asientos.

El alcalde, Alejandro Tirado Zúñiga, informó que se han recibido quejas de que los choferes siguen cobrando la tarifa no aprobada, por lo que hasta el miércoles había 50 infracciones. “Está el compromiso por parte de los concesionarios de que para este día viernes se va cobrar la tarifa que está autorizada de 8 pesos general y 6 pesos preferencial”.

