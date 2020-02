Acuden miles de salmantinos a solicitar empleo en Mega Reclutamiento

Cuca Domínguez

Salamanca.- La alcaldesa Beatriz Hernández Cruz, invitó al Fiscal Carlos Zamarripa Aguirre a que dé resultados en seguridad, “lo invitó a que apriete su trabajo en el buen sentido de la palabra, que se noten los resultados y espero recuperen no solo el vehículo que nos robaron a nosotros, sino el de todos los ciudadanos que han sufrido desafortunadamente este tipo de atracos”.

Lo anterior luego de que los escoltas de la alcaldesa salmantina fueron atacados por hombres armados y despojados de la camioneta propiedad del municipio, de lo que Zamarripa Aguirre, se dijo “sorprendido”.

Agregó que se ven en la calle los asaltos a transeúntes, a comercios y casas habitación, nosotros hacemos un gran esfuerzo y nuestra policía está en proceso y haciendo el esfuerzo de acercarse y vigilar en los lugares donde se necesitan”, precisó.

Hernández Cruz, habló del incidente y dijo que, “la respuesta de los escoltas fue la de no generar fuego, que de haberse dado estuviéramos que lamentar algún daño humano y afortunadamente el vehículo está asegurado y se puede recuperar el daño; pero se tuviéramos que lamentar en estos momentos alguna pérdida humana o alguna lesión en alguien que ni tuviera razón de lo que lo sufriera, la situación sería diferente, me parece que siempre se tiene que anteponer el mal menor del mayor.

Creo que no es fácil tomar decisiones cuando estamos en el momento, uno nunca sabe cómo se va a reaccionar, porque igual nos podemos resistir porque así es el primer impulso, y hacerlo la persona que va decidida a robar o ejecutar cualquier acción delincuencial o para hacerte daño, igual te dispara; porque sí le causaron daño a la persona que conducía el vehículo, resultó lesionado”.

Por ello dijo que al ver a los responsables de estar decididos a hacer lo que fuera era mejor tomar esa decisión, dijo y confirmó que uno de los escoltas resultó lesionado, “fue una lesión con el arma, había gente que se dio cuenta de lo que sucedió, incluso conocidos que se dieron cuenta de cómo sucedieron los hechos; me parece que si fue un momento de estrés muy muerto, no tenemos nada que lamentar en pérdidas humanas, lo que se lamenta es que el vehículo fue robado, espero que haya resultados y lo encuentren; así como espero todos los vehículos que desafortunadamente han sido robados en Salamanca.

Tras este hecho la edil dijo que no cambiará su forma de vida, “ni voy a cambiar el cómo trabajo todos los días, sigo yendo a donde tengo que ir, eso no puede paralizar por la responsabilidad que tengo”; dijo no sentirse amenazada, solo que somos vulnerables todos.

Recordó que Salamanca está con muy pocos policías, sin armas y se están en el proceso para que den la licencia, “tenemos el apoyo de las diferentes instituciones federales, lo que agradezco porque fue de manera inmediata; en contraste con el apoyo del estado en cuanto al número de policías para que se integran con nosotros a dar seguridad a Salamanca y que no ha llegado”, concluyó.