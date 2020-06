Actuaremos pronto en Guanajuato para evitar más derramamiento de sangre: AMLO

Redacción

Ciudad de México.- En la conferencia matutina al presidente de la República se le cuestionó sobre lo ocurrido en torno a la violencia que se suscitó el fin de semana en la zona Laja-Bajío, en donde los operativos en distintos puntos del estado causó la movilización de grupos criminales, quienes causaron daños en inmuebles, autos y bloqueos.

Comentó que este tema requiere un análisis aparte, un informe que se dará en la mañanera o bien en una rueda de prensa, el jueves o viernes, sobre lo que está sucediendo en Guanajuato.

Enfatizó en que no se puede permitir caer en la anarquía, el desorden, pues se pierden vidas humanas, a tal punto que ese estado representa un 15 a 20 % de los homicidios de todo el país. Dijo: ” lo de Guanajuato es una situación muy grave que venimos enfrentado desde hace tiempo y tenemos que actuar para evitar más derramamiento de sangre, muchos muchos muertos, es muy lamentable lo que está pasando, ya enfrentamientos en donde asesinan a mujeres y niños, es pleito de bandas sí pero son seres humanos”.

Señaló que la federación tuvo que intervenir ante esta situación incontrolable, además, puntualizó que donde más se padece la violencia de mayor grado es en el Corredor Industrial, dijo: ” ya la gente de Guanajuato no puede vivir con tranquilidad, por eso les van a informar sobre todo , ya llevaba tiempo esto y también nosotros tomamos decisiones desde hace tres meses”.

Comentó que en esta situación están interviniendo municipales, estatales, aunque la decisión la tomó el gobierno federal.

Una persona en el público le preguntó sobre las descalificaciones que el ‘Marro’ hizo sobre su persona; AMLO respondió así: “pues está en su derEecho, por encima de todo está la libertad, pueden decir lo que quieran pero nosotros no vamos a permitir la violencia, no podemos, actuar como la avestruz y como si no pasara nada”.

Finalizó con este mensaje: “Hay mucho sufrimiento y se tiene que atender, respetando derechos humanos, no masacrando, no dando protección a nadie, eso caracterizaba a los gobiernos anteriores, se protegía a las bandas desde el gobierno. A lo mejor no les va a gustar pero es como poner limón en la herida, tal y como ocurrió en el caso de García Luna“.

