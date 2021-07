Agencias

Ciudad de México.- La Secretaria de Salud (Ssa) emitió el nuevo semáforo de riesgo epidemiológico, siendo el primero después de que se decretara la Tercera Ola de Covid-19 en el país, en el que hay 15 estados en amarillo, 13 en naranja, 3 en verde y sólo uno en rojo.

La dependencia actualizó en su página oficial el color en las entidades, luego del registro en el aumento de casos positivos del SARS-COV-2, en el que indica corresponde a la actualización del 26 de Julio al 8 de agosto.

Los estados que quedaron en amarillo son: Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Michoacán, Morelos, Puebla, Tlaxacala, Yucatán, Campeche y Tabasco.

Mientras que, en naranja están: Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Colima, Guerrero, Oaxaca, Estado de México, Ciudad de México, Hidalgo, Veracruz y Quintana Roo.

Las entidades catalogadas en verde son Aguascalientes, Chiapas y Coahuila; y en rojo, sólo está Sinaloa.

México acumuló 237 mil 954 muertes por Covid-19, esto es, 328 fallecimientos más que el día anterior, informó la Secretaría de Salud. Asimismo, se detalló que en las últimas 24 horas el país sumó 16 mil 421 contagios, para dar un total de 2 millones 726 mil 160 casos confirmados.

Por si las dudas

Ante lo que consideró un “pequeño rebrote” de contagios de coronavirus, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se mantendrán los hospitales Covid para dar atención a personas que se contagien.

“Ahora tenemos 70% menos de hospitalización de lo que se tuvo en los momentos más críticos, pero como hay este pequeño rebrote en algunas partes, vamos a mantener los hospitales Covid”.

Entre vacunas tanques de oxígeno

La próxima semana comenzará la aplicación de la vacuna contra Covid-19 a jóvenes de 18 a 29 años en la Ciudad de México y se buscará que a mediados de noviembre se concluya la inmunización de todos los mayores de 18 años en la capital.

Aniuska Rojas, una mujer de origen cubano, acude este viernes a la colonia Roma, en la alcaldía Cuauhtémoc, para cargar oxígeno para un paciente con Covid-19. Ella, como otros capitalinos, ha visto que continúa la demanda por este servicio y los contagios son mayores.

El señor Octavio Durán espera a que sus tanques estén llenos, con una mirada seria menciona “Haber declarado un semáforo verde cuando no estábamos vacunados conlleva a estos resultados. Lo que estamos viviendo ahorita no es gratuito, es culpa del gobierno y de la sociedad que no se cuida”, considera el señor.