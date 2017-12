Actriz XXX se suicida tras bullying en Twitter

En días recientes fue acusada de homofóbica por no trabajar con un actor que habría rodado porno gay

CIUDAD DE MÉXICO.- La actriz pornográfica August Ames se suicidó apenas días después de ser objeto de bullying en Twitter.

De acuerdo con “Fox News”, Ames fue tachada de homofóbica por negarse a participar en una cinta junto a un actor que había participado antes en producciones de porno gay.

How am I homophobic if I myself am attracted to women? Not wanting to have sex with gay men is not homophobic; they don’t want to have sex with me either so byeeeee — August Ames (@AugustAmesxxx) 3 de diciembre de 2017

“¿Cómo soy homofóbica si me siento atraída a mujeres’ No querer tener sexo con un hombre gay no es homofóbico, ellos tampoco quieren tener sexo conmigo, así que bye”, escribió Ames en respuesta las críticas que recibió.

NOT homophobic. Most girls don’t shoot with guys who have shot gay porn, for safety. That’s just how it is with me. I’m not putting my body at risk, i don’t know what they do in their private lives. https://t.co/MRKt2GrAU4 — August Ames (@AugustAmesxxx) 3 de diciembre de 2017

En otro mensaje añadió que no tenía nada por qué disculparse. “¿Disculparme por tomar medidas extra para que mi cuerpo esté seguro?”, escribió y señaló que amaba a la comunidad gay.

Ames tenía 23 años y había tenido una carrera ascendente dentro de la industria pornográfica, a la que ingresó en 2013.

Las autoridades del condado de Ventura, en California, confirmaron que Ames murió por asfixia tras colgarse.

