Activista se responsabiliza de aglomeración en El Carrizo y defiende a regidora

Redacción

Guanajuato.- El activista Gerónimo Yebra Caudillo se responsabilizó de la aglomeración de niños y adultos el pasado 30 de abril en el Carrizo por la entrega de dulces y comida y defendió a la regidora del PAN, Virginia Hernández Marín, al asegurar que ella únicamente asistió como invitada.

A decir del conocido como ‘Geros’ Yebra, la convocatoria fue dirigida a los padres de familia para que acudieran por pozole que elaboró como una comida especial para celebrar el Día del Niño, pero les pidió que no llevaran a sus hijos; no obstante al lugar llegaron muchos niños, todos sin cubre bocas, por lo que lo único que se puedo hacer fue pedirles que mantuvieran distancia entre ellos.

Lo anterior luego de que el jueves y viernes circuló un video en redes sociales en donde la edil panista, quien se vistió de Blanca Nieves, entregó dulces a niños de la zona de El Carrizo; en las imágenes se observa que los niños se aglomeran para recibir el apoyo, aunque también se les pide que mantengan sana distancia; posterior a la entrega de dulces, tanto Gerónimo Yebra como la regidora comienzan a hacer el reparto de comida.

En entrevista, ‘Geros’ Yebra aseguró que “ese día ella no provocó ninguna aglomeración, yo fui quien convocó a la gente, yo Gerónimo Yebra convocó a la gente a que venga por sus alimentos haciéndoles las recomendaciones que nos marcan las autoridades sanitarias, pero yo no puedo regir en la vida interna de cada familia, ellos son los que deciden quien va o quien no va, y yo no voy a dejar sin ración a un niño que viene por la comida porque su mamá o su papá se fue a trabajar o porque su abuelita ese día no lo pudo cuidar”.

Gerónimo Yebra aseguró que detrás de la acusación que se hizo contra Virginia Hernández Marín están involucrados integrantes de partidos políticos de oposición al PAN, aunque no informó de quienes se trata, no obstante señaló que estas personas fueron detectadas en redes sociales al hacer comentarios en contra de la edil panista.

Finalmente recordó que desde hace 28 días, con apoyo de propietarios de negocios y la ciudadanía ha entregado comida a un aproximado de 450 personas diariamente, las cuales se encuentran en necesidad por motivo de la pandemia del Covid-19 por lo que a la fecha, el apoyo entregado ha sido de alrededor 13 mil 600 raciones de comida en el comedor comunitario de Gavilanes.

Infórmate más aquí:

LC