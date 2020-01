Activan alertas Amber por la desaparición tres menores en el estado

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Aunque parte del recurso disponible en el fondo del Consejo Consultivo para el Seguimiento de la Aplicación del Impuesto sobre Nóminas (Cosainceg) se destinó para atender temas de salud, las obras de infraestructura que se planearon hacer con este dinero, sí se llevarán a cabo.

Así lo aseguró Tarcisio Rodríguez Martínez, secretario de Infraestructura, Conectividad y Movilidad (Sicom).

Y es que de dicha bolsa del Impuesto sobre la Nómina, el consejo del Cosainceg aprobó que se destinaran mil 200 millones de pesos para el Sector Salud.

Por partes

A decir de Tarcisio Rodríguez Martínez, esto no afectará la realización de obras, no obstante aclaró que no todas arrancarían al mismo tiempo, incluso unas podrían iniciar hasta finales de este año.

El funcionario estatal recordó que en total son 16 proyectos de obra los que integran esta bolsa y detalló que algunos ya iniciaron como el puente Tellez Cruces en el bulevar Morelos en León, la intervención de la glorieta del Pípila en San Miguel de Allende y el arranque de un puente en la avenida Irrigación en Celaya que inició apenas la semana pasada, todos estos como una bolsa de 300 millones de pesos.

De envergadura

Señaló que con este fondo se programó para iniciar en el segundo trimestre de este año con el segundo cuerpo de la glorieta Santa Fe en la capital, la modernización de la carretera Silao-San Felipe y la intersección de la carretera 45 en el entronque a Comanjilla por mencionar algunos de los proyectos.

“Quiero precisar y así fue el acuerdo en Cosainceg, en su momento se generó cierta confusión, no se están bajando, no se detiene ningún proyecto, si habría un requerimiento justamente por todo lo que estamos viendo de recortes a nivel federal que se afectó la obra pública y ahora se está afectando adicional el tema de salud, se requerían estos mil 200 millones de pesos. En revisión, por la complejidad de los proyectos, hay unos que están en etapa de avance, los proyectos ejecutivos y en función de la etapa, algunos se llevarán prácticamente todo el año en preparación y de ahí se está tomando el recurso pero no se interrumpe el avance de proyecto”, dijo.

Rodríguez Martínez reiteró que los 16 proyectos se mantienen caminando y de los que no iniciarán de forma inmediata es de donde se ha tomado esa disposición presupuestal “pero todo se garantiza que al momento en que se tenga que hacer la licitación, estén listos los proyectos”.