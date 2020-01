Activan ALERTA AMBER, desaparece menor de edad en Celaya

Redacción

Celaya.- El no contar con documentos oficiales le impidió a Diego Fernando Mendoza Hernández continuar con su preparación académica en el sistema escolarizado regular, pero ha sido a través del programa CRECE 10-14 del Instituto de Alfabetización y Educación para Adultos (INAEBA) que ha podido continuar aprendiendo y ve cercano su objetivo de ingresar a la escuela; su sueño es convertirse en mecánico.

Hace un año, Diego ingresó a este programa en el Centro Comunitario Santa Rita, en Celaya, sin saber leer y escribir; ya con 11 años de edad, los libros se han convertido en su mejor pasatiempo, además de sentirse orgulloso de poder hacer algunas operaciones matemáticas.

Dijo el pequeño: “He aprendido a leer, cuando llegué no sabía leer ni escribir, ya sé un poco más, ya sé multiplicar; mis amigos, la educación que me han dado y que me han enseñado a multiplicar, es lo que más me gusta”.

Al concluir con los módulos necesarios, su objetivo de Diego y el de sus papás es que el niño ingrese a la primaria, en el sistema regular, para después continuar con secundaria, preparatoria y universidad, donde desde ahora tiene el sueño de estudiar mecánica, como su papá José.

Cursando los módulos del programa, ha hecho grandes amigos, como Julio, Duncan y Juan, en quienes también ha visto un gran avance, pues los tres han aprendido a leer y escribir con el programa del instituto.

Ahora, gusta leer aquellos libros que le muestran un mundo y personajes fantásticos, pues dijo, le hacen explotar su creatividad al imaginarlos como él quiere: “Ojalá que todos (niños, niñas y jóvenes) vinieran para aprender más, para que puedan leer y escribir; a mí no se me ha hecho difícil”, invitó Daniel a todos los menores guanajuatenses que estén en una situación similar a la suya.

El programa CRECE 10-14 atiende a niñas, niños y jóvenes del Estado de Guanajuato en este rango de edades, que por algún motivo abandonaron o no han ingresado al sistema escolarizado; la atención educativa que les brinda el instituto les permite reinsertarse posteriormente a la escuela, evitando así que interrumpan su preparación académica.

G.R