Solicita Márquez más bases de Policía Militar

Ante la creciente inseguridad, misma que se recrudeció con la muerte de un comandante en Salvatierra, el gobernador dio a conocer que solicitó instalar en la región más bases de la Policía Militar

León.- Luego del recrudecimiento de la violencia en la entidad, y particularmente en la zona Laja- Bajío y en el municipio de Cortazar, el gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, dio a conocer que ya pidió más bases de la Policía Militar para atender la incidencia delictiva en las demarcaciones de esa región del estado.

El mandatario estatal insistió sin embargo en que el incremento de la violencia en el territorio estatal se deriva de la impunidad que hay por la falta de reformas constitucionales en materia de control de armas.

Misa en Cortazar

Los últimos actos de violencia en la zona motivaron a que el obispo de Celaya, Benjamín Castillo Plascencia, ofreciera el pasado jueves una misa en Cortazar, donde se pidió porque la seguridad regrese al municipio.

Los cortazarenses incluso han realizado marchas por la paz, jornadas de oración y se han reunido en varias ocasiones para colocar en el jardín veladoras y pancartas, con el fin de orar para que paren los delitos de alto impacto y del fuero común.

Yo no sé por qué no se definió el Congreso y por qué el gobierno de la República no lo tomó como un tema de urgencia, pero no bajamos la guardia” Miguel Márquez Márquez, Gobernador del estado

Lamenta que no se priorice cambiar ley

El mandatario enfatizó que ya solicitó más bases de la Policía Militar en esa región, y lamentó que la modificación del artículo 19 constitucional no haya constituido una prioridad para la Cámara de Diputados ni para el gobierno federal.

“Es tema de impunidad, y van a hacer las reformas porque se van a hacer. Yo no sé por qué no se definió el Congreso y por qué el gobierno de la República no lo tomó como un tema de urgencia, pero no bajamos la guardia y se han enviado algunas bases de la Policía Militar a esa región a reforzar y ayudar en materia de seguridad a esos municipios”, declaró el titular del Ejecutivo del estado.

Dan muerte a comandante de la Agencia de Investigación Criminal Redacción/Salvatierra La mañana de ayer, un elemento de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), que viajaba a bordo de una camioneta blanca, fue emboscado y acribillado a balazos sobre la carretera Salvatierra-Yuriria, a la altura de la comunidad San Pedro de Los Naranjos. Su compañero resultó ileso y dio la alerta. El Procurador General de Justicia del Estado, Carlos Zamarripa instruyó a la Subprocuraduría de Justicia en la Región C para que esclarezca el hecho registrado el día de hoy sobre la carretera de Salvatierra a Yuriria, en San Pedro de los Naranjos. Alrededor de las 08:35 horas se recibió el reporte criminal anunciando un homicidio. Jaime Arroyo Cárdenas, quien era comandante de la AIC en este municipio, fue atacado a la altura de un negocio de mariscos, donde hombres armados le dispararon al vehículo – una Chevrolet de modelo reciente, sin placas-, que se detuvo con múltiples impactos en el parabrisas y la carrocería. Tras el suceso, el sitio fue acordonado por la Dirección de Seguridad Pública y la Policía Militar. Luego se hicieron presentes peritos criminalistas para procesar la escena, los cuales recolectaron decenas de casquillos. Como resultado de estas diligencias fue cerrada a la circulación la vialidad y se desvió el tránsito por rutas alternas, como el camino antiguo a San Nicolás de los Agustinos, así que se formó una larga fila de Salvatierra hacia San Pedro. Más tarde, una vez desplegado el operativo que siguió al ataque, se alertó sobre la presencia de supuestos hombres armados sobre la calle Madero, en las inmediaciones de la oficinas del Ministerio Público, entre Benito Juárez y Ocampo, y se realizó una movilización en el Centro Histórico, lo que ocasionó rumores de una nueva balacera. La Policía municipal cerró entonces la circulación en ese tramo, en apoyo a la Ministerial, mientras se investigaba el reporte, pero se confirmó que no había riesgo.

Alcalde electo de Cortazar no profundiza en la inseguridad Redacción/Cortazar El alcalde electo de Cortazar, Ariel Corona Rodríguez, refirió que sobre el tema de violencia que se vive en el municipio no tiene una declaración oficial, pues se dicen muchas cosas y por ahora le compete a la administración actual. Refirió que el asunto de la seguridad será algo que deberá analizar al entrar la nueva administración, por lo que se guardó su opinión con respecto a los últimos hechos violentos en el municipio. “No tengo una declaración o un punto de vista oficial. Se dicen muchas cosas, y bueno, yo sí lo que pediría es la intervención de las autoridades municipales, a ellos le compete, de aquí al 9 de octubre siguen siendo los responsables”, dijo. En cuanto a si solicitaría la entrada al Mando Único una vez que tome posesión, Corona indicó que este será un tema que deberá analizar minuciosamente, ya que concuerda con el gobernador electo, Diego Sinhué Rodríguez, en que el modelo es una solución temporal que no se puede aplicar en todos los municipios, por lo que ya solicito una reunión para conocer las ideas de Gobierno al respecto. Agregó que desde campaña la seguridad es un tema latente, por lo que al entrar al gobierno se tendrán que fortalecer las fuerzas policiales, pues hay 20 elementos detenidos. Por otro lado, refirió que nunca se prometieron cosas que no se puedan hacer ni que con Ariel acabaría la inseguridad, por lo que se trabajará de la mano con la ciudadanía.

