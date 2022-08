Una maestra denunció presunto acoso sexual y laboral por parte de su supervisor en una Telesecundaria de Irapuato. Además no ha sido atendida

Irapuato.- La maestra Guadalupe “N” de una Telesecundaria Irapuato denunció que fue víctima de presunto acoso sexual, laboral y hostigamiento por parte de uno de sus superiores.

La docente relató que desde el 2014 Florencio “N” llegó a trabajar como supervisor temporal en la institución. Desde entonces dijo que recibió comentarios despectivos y burlas de este y que incluso ya tenía una denuncia previa por acoso.

Y aunque ella trató de no darle importancia, las acciones escalaron por lo que en octubre del 2019 reportó lo que sucedía al líder sindical de la Sección 45 y a otro supervisor. Supuestamente ellos habrían ‘encerrado’ a la maestra junto con el acusado.

En la reunión no solamente no hicieron caso a su denuncia, sino que la ridiculizaron, “me encierran en las oficinas de la supervisión, me ridiculizan y me denostan por mi género femenino y mi nivel laboral (docente de aula). Todo esto frente al acusado”.

El acoso sigue pese a clases en línea

Guadalupe “N” dijo que en el 2020 cuando se ordenaron las clases en línea a causa de la pandemia, el acoso y hostigamiento siguieron por las vías digitales.

“En noviembre de ese mismo año 2021 me retiro de mi centro de trabajo con una Beca Comisión y el acecho, acoso, hostigamiento laboral hacia mi persona sigue por Medios Digitales.Durante todo este tiempo…Se encargó de desprestigiar mi imagen frente a la comunidad de Ex Hacienda Copal”.

Para agosto de ese mismo año interpuso una denuncia ante el Sindicato de la Sección 45 contra su líder y el presunto acosador. No obstante, no recibió apoyo alguno. Lo mismo ocurrió cuando hizo lo propio ante el SNTE Nacional.

Autoridades estatales también le dan la espalda

En enero del 2022 ingresó una denuncia formal ante la Secretaría de Educación de Guanajuato(SEG), al gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, el IMUG y la Comisión de Derechos Humanos Subprocuraduría B, en Irapuato.

De estas dependencias, asegura que la única que respondió a su favor fue la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas.

“La Comisión de Derechos Humanos Sub Procuraduría B Irapuato, sin atención, pérdida del expediente y revictimizadores principalmente el abogado… Actualmente la denuncia se encuentra en el OIC de la SEG. Sin honestidad y compromiso. Sin respuesta coherente”, dijo.

Pide a víctimas de acoso levantar la voz

Actualmente el presunto acosador tiene una denuncia en su contra en la Fiscalía General del Estado (FGE), con la carpeta FGEG 72098.

“Que esto del acoso, el asecho, el hostigamiento laboral y sexual no se vuelva costumbre. Las mujeres tenemos derecho a tener una vida libre de violencia…Yo no estoy de acuerdo que que el estado de Guanajuato sea sinónimo de impunidad, violencia e injusticias” dijo.

Van 17 casos de violencia sexual en planteles educativos

El acoso sexual y hostigamiento en las escuelas preocupa a tanto al Congreso del Estado como a la SEG. Según la dependencia estatal en lo que va del año han registrado 17 casos de violencia escolar de tipo sexual.

Lo anterior significa un aumento considerable, pues en todo el 2021 únicamente hubo 11 casos. Mientras que pese a la pandemia en el 2020 solo fueron 8.Los casos más sonados son el de la escuela “José Joaquín Fernández de Lizardi” de la comunidad Camino Real y del jardín de niños ‘Lic. Don José Natividad Macías” del fraccionamiento Valle de San José ambos en Silao.

SEG responde a denuncia

A través de un comunicado, la Secretaría de Educación de Guanajuato informa que recibió la queja de la Profa. María Guadalupe Valadez Salinas en enero del presente año. Ante ello, se realizaron las indagatorias correspondientes para determinar el fincamiento o deslinde de responsabilidades laborales en contra del trabajador señalado.

La investigación integra informes a las autoridades escolares y comparecencias al total del personal del centro de trabajo. Asimismo, la SEG asegura que se dio acompañamiento y en todo momento se mantuvo informada a la hoy quejosa de los avances.

Al ser conductas realizadas en el año del 2014 y 2019, por los datos que se proporcionaron y recabaron, no se contaron con datos de convicción. Ante ello, se determinó enviar la totalidad de las actuaciones al Órgano Interno de Control de la Secretaría de Educación.

Esto para que establezca si existen elementos para fincar alguna responsabilidad de acuerdo con lo establecido en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado.

