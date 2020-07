Acosadores capitalinos deben cumplir con cursos; solo dos lo han hecho

Gilberto Navarro

Guanajuato.- La demanda de espacios en los panteones municipales, se ha duplicado durante la pandemia, lo que ha obligado a que la Dirección General de Servicios Públicos municipales, tenga que construir cerca de 30 gavetas a la semana para dar abasto

Marco Figueroa Sierra, titular de Servicios Públicos municipales, señaló que desde que se declaró la emergencia sanitaria en marzo, la demanda de espacios para inhumación ha aumentado considerablemente, hasta llegar a duplicarse en semanas pasadas, lo que obligó a la dependencia a trabajar en conjunto con la dirección de obra pública municipal para construir más espacios en los panteones municipales.

El funcionario afirmó, que, al momento, los camposantos locales, cuentan con espacio suficiente para atender la demanda de espacios para sepulcros, aunque confían en que la cifra de defunciones no exija mayor disponibilidad de gavetas.

“Se ha incrementado la demanda de espacios para inhumación, de marzo a la fecha, la semana pasada si teníamos problema de disponibilidad de espacios, pero apoyados de obra pública, logramos construir más gavetas de manera que tenemos la disponibilidad y un sobrante para dar atención, creemos que ya no se va incrementar el número de defunciones y se va a empezar a estabilizar”

Además, sostuvo, que, en el caso de las defunciones relacionadas con el Covid, los familiares, en su mayoría están optando por la cremación, lo que disminuye la necesidad de espacios de inhumación para las víctimas del virus.

Los, panteones, en donde se está teniendo mayor demanda de sepulcros, son el Panteón de la Luz (Panteón Nuevo) y el de Santa Teresa, en este último, se construyó una fosa, para sepultar a personas que fallecieran por coronavirus y que no estuvieran identificados o no tuvieran quien pagara su sepulcro, lo que señaló Figueroa Sierra, no ha ocurrido.

“No hay necesidad de habilitar la fosa común, porque todos son conocidos, las gavetas que hemos hecho nos dan la posibilidad de tener de 10 a 15 en cada panteón”.

La dependencia tenía proyectado, construir 300 gavetas durante el 2020, pero se han construido hasta el momento 430, en las cuales se han gastado cerca de 150 mil pesos, solo en material, ya que la mano de obra la realizan los mismos empleados municipales.

“No es mucho el gasto, es más el esfuerzo de nuestra gente, hay veces que son 10, 11 de la noche y después de estar haciendo gavetas, todavía están inhumando cuerpos”.

Los panteones municipales, tienen espacio para construir hasta 5 mil gavetas de inhumación en caso de ser necesario.