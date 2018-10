Acorrala alcalde a gobernador en pro de Irapuato

Ortiz Gutiérrez solicitó recursos económicos al gobernador para pavimentar 200 calles y concretar 2 puentes vehiculares en los próximos 3 años, además de pedir para distintas obras de espacios públicos, drenaje, pavimentación, escuelas

Nancy Venegas

Irapuato.- Con una inversión 125 millones de pesos, autoridades estatales y municipales, inauguraron la urbanización de la calle San Cayetano, con la que se beneficiarán a más de 60 mil habitantes de 30 Colonias. El alcalde de Irapuato, Ricardo Ortiz Gutiérrez, solicitó recursos económicos al gobernador, Diego Rodríguez Vallejo, para pavimentar 200 calles y concretar 2 puentes vehiculares en los próximos 3 años.

“Usted no se me va a salvar, gobernador, yo sé que trae muchas ganas de colaborar con Irapuato y con todo el estado, todavía no conocemos las reglas del programa Impulso, traemos 200 calles por construir en Irapuato, 2 puentes vehiculares -el del paso desnivel de Cibeles y Prolongación Insurgentes-, te las dejo de tarea… Nosotros nos estamos comprometiendo a ampliar la cobertura de accesibilidad universal”, dijo Ortiz Gutiérrez.

Durante la inauguración de la urbanización de la calle San Cayetano de Luna, explicó que se realizaron trabajos para mejorar el entorno y la calidad de vida de las familias que habitan en las zonas cercanas, como los 18 millones de pesos adicionales que destinó Japami para las obras hídricas. También se invirtió un millón y medio de pesos en la construcción de un parque vecinal.

Al anunciar que en 2019 iniciará la distribución de las tarjetas Impulso Social 2.0 que beneficiará a los portadores quienes, por ejemplo, no pagarán por ingresar a unidades deportivas, feria y parque Metropolitano en el Municipio de León, el Gobernador de Guanajuato, Diego Rodríguez Vallejo, comentó que analizarán las peticiones del Municipio para destinar presupuesto.

“Vamos a ir con el programa peso a peso, ya nos pondremos de acuerdo, sé que requieren obras de espacios públicos, drenaje, pavimentación, escuelas… Vamos a sentarnos a revisar cuando empezamos y cuanto vamos a ir programando, vale la pena que implementes el fideicomiso de obras por cooperación”.

AL